Vous avez perdu votre mot de passe TikTok ou vous souhaitez le changer de peur de vous faire pirater votre compte ? Pas d'inquiétude, la plateforme de vidéo et de réseau social a tout prévu. Voilà comment faire, étape par étape.



Disponible au niveau international depuis seulement deux ans, TikTok s'est rapidement imposé comme l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde. Celui qui compte aujourd'hui plus de 800 millions d'utilisateurs actifs chaque mois est devenu incontournable chez les jeunes (mais pas que…?). À cause d'une énorme faille de sécurité découverte en 2020, des hackers ont pu avoir accès aux comptes des TikTokeurs et TikTokeuses du monde entier.

Et même si la plateforme a rapidement comblé la faille en question, il n'en reste pas moins que les hackers ont pu se connecter en lieu et place des utilisateurs du service. Pour vous assurer qu'un hacker ne se connecte pas à votre place, mieux vaut alors changer votre mot de passe le plus rapidement possible. Surtout si vous utilisez le même mot de passe sur d'autres sites ou vous connecter à votre ordinateur ou votre smartphone.

Autre cas d'école : votre compte n'a peut-être pas été hacké, mais vous avez tout simplement oublié votre mot de passe ? Là encore, comme toute plateforme Web qui se respecte, TikTok offre tout le nécessaire pour réinitialiser votre précieux sézame, puis le modifier sur le service en ligne. Voici comment vous y prendre.

A lire aussi : TikTok a collecté illégalement l’adresse MAC de millions de smartphones Android

Comment changer son mot de passe TikTok

Commencez par presser le bouton Moi situé tout en bas à droite de la page principale.

situé tout en bas à droite de la page principale. Vous devriez arriver sur la page permettant de gérer votre compte et qui recense vos abonnements, vos abonnés, etc. Cliquez sur les trois petits boutons en haut à droite de cette page

en haut à droite de cette page Cliquez sur la fonction Gérer le compte, puis pressez l'option Mot de passe.

Saisissez un numéro de téléphone valide si votre compte WhatsApp n'est associé à aucun numéro.

valide si votre compte WhatsApp n'est associé à aucun numéro. Vous devriez alors recevoir un SMS comportant un code à 4 chiffres. Entrez-les.

comportant un code à 4 chiffres. Entrez-les. L'écran suivant vous propose de créer votre nouveau mot de passe. Entrez-le (essayez de trouver un code complexe à deviner) et le tour est joué. Notez qu'il vous faudra trouver un mot de passe utilisant entre 8 et 20 caractères comportant au moins deux des catégories suivantes : lettres, chiffres et caractères spéciaux.

Comment réinitialiser son mot de passe TikTok