TF1+ enrichit son catalogue de films et supprime la limite de 7 jours sur les replays

TF1+ va pouvoir diffuser un plus grand nombre de films et pour une durée plus importante. Les utilisateurs avec un compte gratuit auront aussi accès à certains programmes exclusifs aux abonnés Premium.

TF1 annonce avoir signé un accord avec les organisations cinéma du BLIC, du BLOC et de l’ARP. Celui-ci porte sur les trois prochaines années et va permettre au groupe audiovisuel, en contrepartie de nouveaux efforts de financement, de mieux alimenter sa plateforme de streaming TF1+.

Jusqu'ici, la diffusion en replay sur TF1+ d'œuvres cinématographiques préfinancées était limitée à un maximum de 7 jours. Suite à cet accord, le service de streaming à la demande pourra rendre accessible ce type de films jusqu'à 30 jours, donnant plus de temps aux utilisateurs de visionner les contenus qui les intéressent. France Télévisions avait déjà obtenu ce bénéfice il y a quelques mois.

TF1+ se démarque enfin vraiment de MyTF1

Cela n'est pas précisé dans le communiqué de TF1, mais d'après Les Échos, le nombre de films disponibles simultanément en replay sur TF1+ va lui aussi augmenter. TF1 était jusqu'alors restreint à 10 films, une limite qui n'avait plus de sens maintenant que la durée des replays passe à 30 jours. Le seuil est désormais de 120 films maximum mis à disposition du public sur TF1+, ce qui va permettre à la plateforme de se constituer un véritable petit catalogue de longs-métrages qui se renouvelle constamment. De plus, les films préfinancés pourront être diffusés auprès des utilisateurs titulaires d'un compte gratuit, alors qu'ils étaient réservés aux comptes premium.

En contrepartie de ces nouveaux avantages, TF1 va augmenter ses investissements en préachats et en achats “en faveur de la création cinématographique française et européenne”. 3,65 % de son chiffre d’affaires global net éditeur y sera consacré, contre 3,5 % auparavant. TF1 “préfinancera en moyenne 19 films européens ou d'expression originale française minimum par an”, apprend-on, contre 17 jusqu'ici.

Il est aussi précisé que TF1 va, en dehors de son obligation réglementaire d’investissement, réaliser 19,2 millions d'euros minimum d’achats d’œuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française par an. Cet accord pourrait créer un cercle vertueux pour TF1+, qui accède à plus de contenus et pour plus longtemps, en échange d'investissements pour de nouveaux projets… qui finiront à terme par alimenter TF1+.

Source : Les Échos