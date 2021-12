Test : Intel Core i5-12400, futur champion en milieu de gamme ?

Si Intel a lancé il y a quelques semaines ses premiers processeurs Alder Lake sur le marché, la gamme ne se compose actuellement que de six modèles haut de gamme : les Core i5-12600K, Core i7-12700K et Core i9-12900K, avec leur variantes “KF” sans partie graphique intégrée. Fort heureusement, le constructeur prévoit d'étendre prochainement son portefeuille avec l'arrivée de nouveaux modèles d'entrée de de milieu de gamme, plus abordables. Parmi ceux-ci, le Core i5-12400 est particulièrement attendu.



Introduction

Afin d'avoir un premier aperçu des performances en jeu que l'on peut attendre de ce processeur face aux autres CPU Alder Lake déjà disponibles, mais également face aux Ryzen d'AMD, notre confrère Igor Wallossek (du site Igor's Lab) a utilisé un Core i5-12600K pour émuler les caractéristiques du futur Core i5-12400. Les deux modèles affichent en effet des spécifications techniques suffisamment proches pour que la “transformation” d'un Core i5-12600K en Core i5-12400 soit (presque) possible : le premier possède 6 P-Cores et 4 E-Cores là où le second possède 6-Pcores et aucun E-Cores. En conséquence, les E-Cores ont simplement été désactivés dans le BIOS, le résultat aboutissant à un processeur Alder Lake reposant uniquement sur ses P-Cores. L'architecture Alder Lake, avec ses nouveautés et améliorations, reste la même mis à part l'aspect hybride qui disparait complètement de l'équation.

Les fréquences et les limites de consommation du Core i5-12600K ont également été adaptées afin de “copier” celles du Core i5-12400, soit une fréquence de base de 2,5 GHz (contre 3,7 GHz sur le Core i5-12600K), un Turbo culminant à 4,4 GHz (4 GHz sur tous les coeurs) et des limites PL1 et MTP de respectivement 65 watts et 117 watts. Au final, on obtient un “pseudo” Core i5-12400, similaire à celui que l'on pourra trouver sur le marché dans quelques semaines, à une différence près : la quantité de mémoire cache. Si les caches L1 et L2 sont identiques entre les deux modèles, soit 48 Ko de cache L1 pour les données, 32 Ko de cache L1 pour les instructions et 1,25 Mo de cache L2 par P-Core, la quantité de mémoire cache de niveau 3 atteint 20 Mo sur le Core i5-12600K alors que le i5-12400 n'en possède que 18 Mo. En pratique, la différence est suffisamment faible pour que l'écart de performances entre notre Core i5-12400 émulé et un véritable modèle soit négligeable.

Les plateformes de test

A défaut de pouvoir réaliser les tests sur une plateforme basée sur un chipset de milieu de gamme, pas encore disponible sur le marché, le choix s'est porté sur une carte mère MSI MAG Z690 Edge. Celle-ci accepte de la mémoire DDR4, ce qui reste cohérent avec l'idée d'une configuration de milieu de gamme, la mémoire DDR5 étant pour le moment réservée au haut de gamme compte tenu de son prix encore très élevé. Le reste de la plateforme se compose de 1 x 16 Go de mémoire DDR4-4000 de chez Corsair, configurée en DDR4-3733, d'une Radeon RX 6900XT Gaming X OC de chez MSI également, d'un SSD MSI Spatium M480 de 2 To, d'un second SSD Corsair MP660 Pro XT de 2 To et d'une alimentation Be Quiet! Power Pro 12 de 1200 watts. Le refroidissement est confié à un système de watercooling, le tout placé sur une table de bench Coolermaster.

Les Core i5-12600K, i7-12700K et i9-12900KF ont de leur côté été testés sur une carte mère MSI MEG Z690 accompagnée par 2 x 16 Go de mémoire Crosair Dominator DDR5-5200. Enfin, les Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X et 5950X ont été installés sur une carte mère MSI MEG X570 Godlike avec 2 x 16 Go de mémoire Corsair Vengeance DDR4-4000 configurée en DDR4-3800, avec un ratio 1:1. Le reste de la configuration (SSD, alimentation, banc de test…) reste identique.

Le protocole de test

Les tests ont été réalisés sous Windows 11 Pro à jour, avec les pilotes graphiques les plus récents disponibles. Un total de 10 jeux compose notre panel de test pour le rendre le plus représentatif possible de que l'on trouve sur le marché. Deux d'entre eux utilisent l'API Vulkan (Ghost Recon Breakpoint et Wolfenstein: Youngblood), les autres reposant sur DirectX 12 (Anno 1800, Borderlands 3, Control, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus Enhanced Edition, Shadow of the Tomb Raider et Watch Dogs Legion). L'objectif étant de mesurer les performances des processeurs et aucunement de la carte graphique, tous les jeux ont été testés en 720p, 1080p (Full HD) et 1440p (QHD). Les paramètres graphiques des différents titres ont été réglés au maximum, à l'exception du DXR que nous avons désactivé sur tous les jeux, sauf sur Metro Exodus Enhanced Editio qui profite d'un rendu hybride.

Quelles performances en jeu en 720p ?

Les fréquences de fonctionnement plus faibles, l'absence de cœurs “Efficient” et le TDP moins élevé que sur le Core i5-12600K pénalisent sans surprise le Core i5-12400, qui se retrouve alors légèrement derrière le Ryzen 5 5600X et son architecture Zen 3. Il reste toutefois un peu plus rapide que le Core i7-11700K de la gamme précédente, et a fortiori que le Core i5-11600K. En moyenne, l'écart entre ce dernier et le Core i5-12400 atteint près de 10% en 720p !

Si l'on se concentre sur les FPS minima, le Core i5-12400 fait aussi bien que le Ryzen 5 5600X d'AMD, et bien mieux que les Core i7-11700K et Core i5-11600K de la génération précédente, avec une progression de respectivement +3% et +11%. Il n'est en retrait que de 5% environ par rapport à un Core i9-11900K, un processeur qui ne se place pourtant absolument pas sur le même segment du marché. Ce “petit” Alder Lake, bien que dépourvu d'E-Cores et ne bénéficiant par conséquent pas de l’architecture hybride mise en avant par Intel, semble donc particulièrement à l'aise dans les jeux vidéo.

Avec un TDP de seulement 65W, on pouvait supposer que ce Core i5-12400 (émulé) allait se montrer très économe en énergie. C'est bel et bien le cas, et même au delà de nos espérances ! Il affiche une consommation moyenne de seulement 50 watts, se plaçant largement en tête de notre panel de test : la différence avec le concurrent le plus proche, à savoir le Ryzen 5 5600X, atteint -25% ! Compte tenu de ses performances tout à fait honorables en 720p, le Core i5-12400 affiche une excellente efficacité énergétique (le fameux ratio watts par IPS), largement supérieure à celle du reste de la gamme Alder Lake ou de n'importe quel processeur Ryzen. Bien entendu, les Core Rocket Lake, gravés pour rappel en 14 nm, finissent en queue de peloton.

Quelles performances en jeu en 1080p (Full HD) ?

Passer dans une définition Full HD entraine bien entendu une baisse du framerate, mais cela profite plutôt au Core i5-12400 puisqu'il parvient à rattraper son léger retard sur le Ryzen 5 5600X. Les deux processeurs concurrents font jeu égal en matière de performances moyennes, sur l'ensemble des jeux de notre panel. L'écart avec les autres processeurs de ce comparatif se réduit, la charge de travail se déplaçant du processeur vers la carte graphique au fur et à mesure que l'on augmente la définition.

Si le Core i5-12400 faisait plus ou moins jeu égal avec le Ryzen 5 5600X en matière de FPS minima en 720p, le processeur d'Intel prend le large face à son concurrent lorsque l'on passe à une définition de 1080p. L'écart atteint quasiment 5%, ce qui est loin d'être négligeable. Tout comme ses grands frères, ce CPU Alder Lake améliore le framerate minimum dans les jeux et donc la stabilité du taux d'images par seconde par rapport à la génération précédente.

Le constat reste le même qu'en 720p : en Full HD, le Core i5-12400 décroche la palme d'or du processeur le plus économe en énergie, tout comme celle du CPU offrant le meilleur ratio watts/FPS, largement devant les autres modèles de notre comparatif. Ce modèle confirme donc son excellente efficacité énergétique en jeu.

Quelles performances en jeu en 1440p (QHD) ?

Les différences de performances entre les processeurs de notre comparatif se réduisent comme peau de chagrin lorsque l'on passe en QHD (1440p), la charge de travail se déplaçant du CPU au GPU au fur et à mesure que la définition augmente. On note tout de même que le Core i5-12400 se place entre les Ryzen 9 5950X et Ryzen 7 5800X, et surtout devant tous les Core de la génération précédente. Avec de telles performances, ce “petit” Alder Lake est parfaitement capable de se faire une place parmi des modèles haut de gamme.

Le framerate minimum moyen confirme que le Core i5-12400 est un très bon modèle : il fait aussi bien que les Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5950X, et surpasse dans tous les cas les Core i7-11700K et Core i5-11600K de la génération précédente. Même si la différence est moindre que lorsque la définition est plus basse, ce CPU Alder Lake confirme une nouvelle fois qu'il est à la hauteur de ses prétentions et qu'il se montre parfaitement adapté aux jeux vidéo.

Encore une fois et sans surprise, le Core i5-12400 se montre le plus économe en énergie, passant sous la barre des 45 watts consommés en moyenne sur l'ensemble des jeux de notre panel de test. L'efficacité énergétique apparait ici aussi excellente, ce processeur Alder Lake ravissant, une nouvelle fois, la première place de ce comparatif : il est ainsi presque 25% plus efficace qu'un Core i7-12700K, et 28% qu'un Ryzen 5 5600X, les deux autres modèles sur le podium. Inutile donc de dire que, du point de vue de l'efficacité énergétique, les autres modèles de Ryzen et surtout les Core de la précédente génération ne jouent pas dans cour…