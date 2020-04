Firefox 75 est disponible : découvrez la nouvelle barre d’adresse

Firefox 75 est désormais disponible au téléchargement sur Windows, macOS et Linux. Cette nouvelle version se distingue surtout par sa barre d’adresse entièrement revue. Selon Mozilla, la barre d’URL s’adapte désormais à la taille de votre écran et offre des suggestions de recherche plus pertinentes. On fait le point sur les nouveautés de cette itération.

Moins d’un mois après le déploiement de Firefox 74, Mozilla a mis en ligne la version 75 de son navigateur web. « Bien que la connexion Internet soit plus importante que jamais alors que nous affrontons cette pandémie ensemble, nous comptons également sur la puissance de la recherche pour accéder aux informations, aux actualités et aux ressources via le navigateur »annonce Mozilla en référence la pandémie de coronavirus.

Les nouveautés de la barre d’adresse de Firefox 75

Dans ce contexte, Mozilla a retravaillé de fond en comble la barre de recherche intégrée à Firefox. Désormais, lorsque vous souhaitez faire une recherche, la barre d’adresse va s’agrandir et se placer au premier plan. Mozilla opte aussi pour une police plus grande et un affichage des URL réduit.

Avant d’entrer vos termes de recherche, Firefox affichera aussi des raccourcis vers les sites web que vous consultez le plus. Il est ainsi plus facile d’accéder à vos sites favoris d’un seul clic sur la barre. Si le site que vous recherchez est déjà ouvert dans un autre onglet, Firefox va afficher un raccourci en surbrillance. Avec cette option, le navigateur espère faciliter la vie des internautes qui ouvrent une myriade d’onglets en simultané.

Mozilla assure aussi avoir travaillé sur la pertinence de la barre de recherche. En bref, Firefox va vous conseiller des mots clés populaires supplémentaires lorsque vous tapez un mot dans la barre. « Si vous envisagez d’acheter un ‘bureau debout’ pour votre bureau à domicile, nous avons ajouté des mots clés populaires supplémentaires en gras auxquels vous n’auriez peut-être pas pensé pour affiner votre recherche » explique Mozilla.

Enfin, Mozilla affirme avoir amélioré les performances de Firefox sur les PC Windows et . Que pensez-vous de cette nouvelle barre d’adresse ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Télécharger Firefox 75 (Android, iOS, Windows, Linux, macOS)