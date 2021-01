La première photo du prochain bloc batterie des Tesla vient de faire surface. On découvre une conception en nid d'abeille parcourue de tubes vraisemblablement pour le refroidissement. La Model Y sera le premier véhicule à en bénéficier.

Tesla développe de nouvelles batteries. Celles-ci font usage d'une nouvelle pile dite 4680 en raison de ses dimensions, qui a pour particularité d'être bien plus simple et peu coûteuse à produire – tout en augmentant légèrement la densité énergétique.

Ces batteries, nous apprenait Elon Musk, seront implémentées de sorte que le bloc batterie serve de structure pour le véhicule. De quoi là encore réduire le poids, la complexité d'assemblage, tout en optimisant l'autonomie. Elon Musk s'inspire pour cela des ailes d'avion qui sont conçues dès l'origine comme des réservoirs plutôt que comme des structures avec des réservoirs à l'intérieur.

Voici la première photo de la batterie Tesla qui ira dans la Model Y européenne

L'idée ici est la même : plutôt que d'intégrer cette batterie dans une carrosserie compliquée, lourde, et chère, la batterie fait désormais partie de la carrosserie. Pour l'heure, Tesla assemble ses piles au lithium dans des modules qui sont ensuite intégrés dans le bloc batterie, lui même supporté par la carrosserie des Tesla. Electrek partage la première photo de l'intérieur de ces batteries :

On découvre une structure en nid d'abeille, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il s'agit d'une structure un peu spéciale en cela qu'elle limite la quantité de matériau nécessaire tout en optimisant sa résistance à la torsion et à la compression. L'image d'Electrek montre le bloc batterie sans ses piles à l'intérieur. On devine sur le côté un réseau de tubes, vraisemblablement pour refroidir activement la batterie.

Lire également : La Model Y a peu de pièces détachées – voici comment Tesla compte accélérer la production

Ce qui rejoint cette description des nouvelles batteries par Elon Musk : “le bloc batterie sera une structure intégrée avec des cellules fournissant un transfert de forces entre les feuilles d'acier supérieures et inférieures, ce qui est prompt à éliminer la plus grande partie des pièces centrales du corps des voitures tout en leur donnant une meilleure rigidité contre les torsions et un moment inertiel polaire amélioré. Il s'agit d'une percée majeure”

A priori ce nouveau bloc sera implémenté dans la Tesla Model Y européenne produite à la Gigafactory de Berlin. On devrait également la retrouver dans la Model S Plaid à l'autonomie record.

Source : Electrek