Tesla permet désormais d’acheter ses batteries Powerwall séparément des panneaux solaires

Près de deux ans après la fermeture des ventes des Powerwall pour cause de pénurie, Tesla vient d’annoncer qu’il est de nouveau possible d’acheter séparément ces batteries de stockage. Il n’est pas nécessaire d’acheter également les panneaux solaires pour en profiter. Pour l’heure, seules quelques régions américaines ont accès à l’offre.

En 2020, Tesla a lancé son programme Solar Roof, transformant le constructeur automobile en fournisseur d’électricité. Le principe est simple : proposer aux utilisateurs de se procurer des panneaux solaires, dont l’énergie est ensuite stockée dans des batteries baptisées Powerwall et permet d’alimenter les appareils de son domicile, même par temps nuageux.

Pour Tesla, c’est une réussite. D’une part, la technologie se révèle particulièrement efficace pour produire de l’électricité. Ensuite, elle a entraîné la création de Tesla Electric, une division chargée de revendre cette électricité sur un réseau dédié, diversifiant les sources de revenus de la firme. Mais la société a également dû faire face à des obstacles non planifiés.

Les batteries Powerwall de Tesla font leur retour sur le marché

En effet, en 2020 est arrivé un petit phénomène baptisé « pénurie de composants » qui a mis à mal toute la production du constructeur. Résultat, ce dernier a fini par ne plus autoriser d’acheter séparément ses batteries de stockage, tandis que ces dernières ont eu bien des difficultés à devenir rentables. Deux ans plus tard, les choses reviennent enfin à la normale.

Sur le même sujet — Tesla : une importante faille de sécurité menace les batteries Powerwall

En effet, Tesla a annoncé cette semaine qu’il est de nouveau possible d’acheter séparément les Powerwall. Tout le monde, cependant, ne peut pas encore en profiter. Pour l’heure, seuls quelques « marchés américains sélectionnés » sont concernés par cette réouverture. Dans le cas où l’on se trouve dans une zone non couverte, le site du constructeur indique « évaluer les prochaines zones à desservir » et appelle à « réserve votre Powerwall pour nous aider à nous développer dans votre région. »

Quoiqu’il en soit, la technologique n’est toujours pas disponible en France, séparément ou non. Cette réouverture des ventes reste malgré tout une bonne nouvelle pour les intéressés, qui auront certainement moins de difficultés à se fournir en temps voulu.