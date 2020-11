Tesla Model X et Y : 9500 voitures électriques rappelées pour défaut de fabrication

Tesla demande le rappel de plus de 9 500 véhicules aux États-Unis. Deux problèmes de fabrication ont été repérés : une partie du toit peut se décoller quand la Model X est en mouvement, et des boulons ont été mal serrés au niveau du bras de commande de la Model Y.

Aux États-Unis, Tesla a décidé de rappeler 9 537 voitures électriques. Les Model X et Model Y sont en effet exposées à deux défauts de fabrication. C’est essentiellement la Model X de 2016 qui est touchée, puisque 9 136 modèles ont été rappelés. La Model Y de 2020 est également concernée à hauteur de 401 véhicules.

Les problèmes recensés ont été déposés auprès de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Une fois les véhicules récupérés, Tesla souhaite effectuer davantage de tests et appliquer les corrections qui s’imposent sur chacun de ses modèles.

Des boulons auraient été mal serrés sur la Tesla Model Y

C’est la période chat noir pour Tesla. Pas plus tard qu’hier, on apprenait que des clients mécontents traîne le constructeur devant les tribunaux pour avoir caché des défauts de conception sur ses Model X et Y. Aujourd’hui, ce sont les deux mêmes modèles qui font encore l’objet de turpitudes, tant et si bien que Tesla va devoir rappeler une partie de sa flotte.

Sur la Model X de 2016, c’est une partie purement esthétique du toit qui est concernée. Des appliques n’auraient pas bénéficié d’un apprêt au moment du collage en usine. En conséquence de quoi, une ou deux pièces sont susceptibles de se détacher lorsque le véhicule est en mouvement. Si le problème n’est pas sans rappeler celui du toit d’une Model S qui s’est récemment détaché sur l’autoroute, il semble totalement indépendant de ce dernier. Selon Tesla, dans ce cas, c’était une réparation effectuée par un garage tiers qui était la cause du détachement.

Sur la Model Y de 2020, c’est un peu plus problématique : des boulons mal auraient été mal serrés, boulons qui relient le bras de commande supérieur aux fusées d’essieu de la voiture électrique. Le bras pourrait alors se détacher, entraînant alors des problèmes de direction du véhicule pour son conducteur.

Le rappel des 9500 voitures électriques concernées a donc commencé aux États-Unis. Tesla explique que les réparations seront bien évidemment effectuées gratuitement sur ces différents véhicules.

Source : Reuters