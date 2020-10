Tesla Model 3 : il achète une option à 4000 $ par accident, il n’arrive pas à se faire rembourser

Le propriétaire d'une Tesla Model 3 a fait une mauvaise manipulation sur son smartphone qui pourrait lui couter cher. Sans le vouloir, le conducteur a passé commande pour une mise à jour de l'Aupilot facturée 4000 $.

Nous avons tous au moins une fois dans notre vie lancé ou reçu un appel de poche. Cela peut arriver, le smartphone reste déverrouillé dans notre pantalon, quelques mouvements malencontreux… Vous connaissez le principe. En revanche, on entend rarement des histoires concernant des “achats de poche”. C'est pourtant ce qui est arrivé au Dr Ali Vaziri, propriétaire d'une Tesla Model 3.

En effet, d'après ses dires, l'homme aurait sans le vouloir passé commande pour une option facturée 4 280$. Cette mise à jour est dédiée à l'Autopilot. Baptisée “Autopilot Enhanced”, elle permet d'obtenir des fonctionnalités supplémentaires pour la conduite autonome, telles que le changement de voie et le stationnement automatique, ou encore la possibilité d'appeler son véhicule sur sa position.

Une fausse manipulation facturée 4280 $

Selon le Dr Vaziri, il n'a jamais commandé ladite option et assure que l'achat est accidentel, comme il explique à nos confrères de CNBC : “Mon smartphone était dans mon jeans. Je l'ai sorti, je l'ai mis sur ce chargeur qui est fourni avec votre Tesla et c'est tout. Une minute plus tard, j'ai reçu le message. Je n'ai jamais rien acheté avec l'application Tesla avant !”, raconte-t-il.

Quand le conducteur a contacté Tesla, le constructeur californien l'a invité à effectuer une demande de remboursement via le bouton présent dans l'application. Une rubrique visiblement introuvable selon lui. En outre, il affirme également ne trouver aucun lien sur le site officiel de Tesla pour procéder à une demande de remboursement et/ou une annulation de commande.

Après avoir effectué quelques recherches de notre côté, le site du constructeur ne dispose pas en effet d'une section dédiée à l'annulation des commandes concernant des options. En revanche, il est possible de se rendre sur son compte Tesla, puis de cliquer sur l'onglet “Gérer”. Ensuite, il faut sélectionner “Envoyer une demande” et en préciser la nature. Il y a fort à parier que c'est depuis cet onglet que le Dr Vaziry pourra demander réparation pour son erreur. Faute de trouver le moyen de déclencher la procédure, le conducteur maladroit a préféré demander à sa banque de faire opposition au prélèvement de Tesla.

Source : Ubergizmo