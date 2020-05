Tesla : l’option Conduite entièrement autonome vous coûtera 1000 $ de plus à partir de juillet

Elon Musk a publié sur Twitter un message affirmant que Tesla va augmenter le prix de l’option Full Self Driving (FSD), appelée Conduite entièrement autonome en France. Le prix de cette option, facturée 7000 dollars outre-Atlantique et 6300 euros en Europe, progressera de 1000 dollars. Et ce partout dans le monde. Ce réajustement prendra effet en juillet.

Si vous n’avez pas encore craqué pour l’option Full Self Driving (FSD pour les intimes), aussi appelée Conduite entièrement autonome, de votre Tesla, c’est maintenant, ou jamais, le moment de se décider. De même, si vous êtes en train de choisir les options de votre Tesla et que la conduire autonome vous fait envie, voici un article qui devrait vous donner matière à réflexion. En effet, dans moins de deux mois, le tarif de cette option va changer.

Dans un message posté sur Twitter, Elon Musk indique que le prix du FSD va en effet augmenter partout dans le monde. Et pas qu’un peu, puisque le montant devrait avoisiner les 1000 dollars. La date de cette augmentation tarifaire est fixée au mois de juillet. Elon Musk explique que le montant de cette option va continuer de grimper à mesure que le logiciel se rapprochera de la conduite entièrement autonome et certifiée par les autorités compétentes. Vous avez donc encore six semaines environ pour vous décider et profiter du prix actuel, lequel est déjà assez onéreux.

En effet, cette option, purement logicielle (puisqu’elle est activée par une simple mise à jour du firmware de l’ordinateur de bord), coûte déjà 7000 dollars outre-Atlantique et qu’elle est facturée 6300 euros en Europe. Elle devrait donc être vendue 8000 dollars environ à partir du mois de juillet. Traduisez 7300 euros dans notre devise (voir un peu moins puisque le prix actuel ne reflète pas tout à fait le cours du dollar). Notez que Tesla réfléchit également à une tarification adaptée à la location et au leasing avec un abonnement mensuel.

The FSD price will continue to rise as the software gets closer to full self-driving capability with regulatory approval. It that point, the value of FSD is probably somewhere in excess of $100,000.

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2020