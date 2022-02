Tesla lance des micros pour faire un karaoké en voiture

À l’occasion du Nouvel An chinois, Tesla a lancé un accessoire destiné aux propriétaires de véhicules électriques en Chine. Il s’agit d’un microphone pour faire des karaokés en voiture, le TeslaMic.

Alors que Tesla n'a pas été en mesure de livrer à temps des véhicules tels que le Cybertruck, le Semi et le Roadster, l’entreprise a tout de même dévoilé de nouveaux produits pour le marché chinois : des microphones pour faire un karaoké en voiture. Tesla avait déployé en 2019 une mise à jour permettant aux passagers de ses voitures de faire des karaokés avec la fonction « caraoke ». En Chine, celle-ci permet de jouer des chansons sur l’écran central des voitures en utilisant l’interface et le catalogue de Leishi KTV, un logiciel de karaoké.

Tout comme le récent Cyberwhistle, le sifflet en forme de Cybertruck, les microphones ont été vendus par deux en tant qu’accessoire sur le site officiel du fabricant à un prix de 1199 yuans (167 euros). Comme vous pouvez vous en douter, le microphone s’est rapidement retrouvé en rupture de stock, et nous ne savons pas quand le constructeur automobile sera réapprovisionné.

Comment utiliser le nouveau TeslaMic en voiture ?

Comme le décrit Tesla, le TeslaMic peut s'associer automatiquement au système de karaoké embarqué. De plus, il est doté de quelques modes sonores dédiés pour améliorer encore la voix des chanteurs. Comme le montre la vidéo ci-dessous, le TeslaMic peut également être utilisé en dehors des voitures Tesla.

En plus de lancer son nouveau micro, Tesla a également déployé une nouvelle mise à jour du Nouvel An chinois qui comprend une fonctionnalité permettant de mettre à jour la couleur du rendu de la voiture sur le système d'infodivertissement et dans l'application Tesla. En parallèle, la carte Tesla a été mise à jour pour afficher les données de trafic en temps réel sur votre itinéraire, et elle peut désormais suggérer des directions alternatives.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand sera disponible cette nouvelle fonctionnalité en dehors de Chine. Cependant, nos confrères d’Electrek ont découvert que Tesla a étendu sa marque américaine aux produits audio, ce qui signifie que le lancement de “Caraoke” pourrait être imminent. En attendant, en France, nous avions pu voir que Tesla avait récemment ouvert son réseau de Superchargeurs aux autres véhicules électriques.