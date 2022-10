Tesla : la conduite autonome en mode Full Self Driving est proche de la perfection, vidéos à l’appui

Une série de vidéos publiées sur la chaîne YouTube de Whole Mars Catalog démontrent les capacités déjà bien avancées de Tesla en matière de conduite autonome. Une démonstration probante en l'état, mais qui ne tient pas compte des choix techniques de la marque, qui va se passer de certaines technologies embarquées à l'heure actuelle.

Nombre d’experts affirment que le pilotage automatique pour les voitures n’est pas encore arrivé à maturité. On serait encore loin du niveau 5 synonyme d’un logiciel totalement autonome qui n’aurait besoin d’aucune intervention humaine pour aller d’un point A vers un point B. Tesla est d'ailleurs accusé de mentir sur les véritables capacités de l'Autopilot et du FSD. Une série de vidéos publiées sur YouTube par la chaîne Whole Mars Catalog prouve pourtant que le pilote automatique à la sauce Tesla, le Full Self Driving Mode de Tesla dans sa version bêta 10.69.2.3, fonctionne parfaitement.

La dernière vidéo en date nous montre un conducteur qui démarre son véhicule Tesla à Fisherman’s Wharf et qui roule jusqu’à Fort Point. Caractéristique de ce trajet le long d’un itinéraire touristique de San Francisco : l’automobiliste n’interagit ni avec le volant, ni avec les pédales. Il laisse le logiciel de Tesla s’occuper de tout, et le résultat est plutôt probant même si tout n’est pas parfait.

Le mode Full Self Driving n'est pas parfait, mais il assure niveau sécurité

Sur les huit kilomètres de distance parcourus, le logiciel ne semble avoir de difficultés que sur le premier virage… par excès de prudence. La zone traversée est très passante. De nombreux piétons traversent la chaussée en tous sens, ce qui pousse le FSD à attendre un peu trop longtemps. Est-ce dû à une technologie Tesla Vision mal calibrée ou à un logiciel qui peine à prendre une décision ? Une chose est sûre, c’est qu’avec l’étalonnage actuel, les piétons sont à l’abri de tout accident : ils sont bel et bien prioritaires aux yeux de la voiture autonome de Tesla.

La série de vidéos postées sur la chaîne YouTube de Whole Mars Catalog nous montre la voiture de Tesla roulant en mode autonome dans une diversité de situations. On constate notamment, à travers l’écran du véhicule, que la voiture a une très bonne perception des distances et de l’allure des véhicules alentour. De manière générale, et sur la plupart des vidéos, le chauffeur du véhicule n’a que très rarement besoin d’intervenir dans la conduite. Ces vidéos démontrent-elles que les Tesla sont prêtes pour une véritable conduite autonome ? Le constructeur a annoncé l’abandon des capteurs à ultrasons sur ses futurs modèles, ce qui va entraîner la désactivation temporaire de nombreuses fonctions à l'œuvre dans les vidéos.