Télécharger Adidas Running by Runtastic APK gratuit sur Android

Runtastic est une application très appréciée par les sportifs. Parmi ses fonctionnalités phares, il y a la comptabilité avec une ceinture cardiofréquencemètre, des informations sur la course ou suivi de la course en ligne et en direct par une autre personne (ami, coach ou famille). Toutefois, les possibilités offertes par la plateforme dépendent de la version utilisée, à savoir Runtastic (gratuite) ou Runtastic Pro (payante).

Qu’est-ce que Runtastic ?

Runtastic est une application mobile de running. Bien connu des joggers, le service représente une solution de suivi qui permet de recueillir, de gérer et d’analyser les données d’entrainement et de course à pied. La technologie a été développée pour être facile d’utilisation aussi bien pour le débutant que pour le sportif aguerri.

Cette application est disponible sur iOS, Android, mais aussi sur Windows Phone, BlackBerry et Bada. Cela dit, quelques fonctions peuvent varier d'un système d'exploitation à un autre. Donc, n'hésitez pas à consulter la liste précise des fonctions disponibles sur l'OS de votre smartphone.

Pour une meilleure utilisation, les utilisateurs peuvent se munir de plusieurs accessoires tels que la ceinture cardiofréquencemètre. Elle est compatible avec presque tous les types de téléphones. L’ensemble récepteur-ceinture de poitrine Runtastic est doté d’un capteur avec prise jack pour se connecter au téléphone.

Le moniteur de fréquence cardiaque Runtastic Bluetooth Smart Combo est aussi un autre accessoire pratique. Pour fonctionner, il se sert de la technologie Bluetooth Smart. Enfin, il y a le Runtastic Sports Armband. Il s’agit d’un brassard qui permet de suivre confortablement son entraînement via un téléphone.

Opter pour la version gratuite ou payante ?

Runtastic est disponible en version gratuite et en une version payante. Dans sa version gratuite, elle se définit comme une application de suivi des performances. Par contre, dans sa version Pro, l’application se transforme en l’une des applications de sport les plus complètes. Avec la version gratuite, vous aurez accès à plusieurs fonctionnalités intéressantes. Par contre, pour profiter d’une entière satisfaction, il est préférable de miser sur Runtastic PRO. Cette version regorge d’atouts non négligeables.

Il y a par exemple la fonction « Suivi temps réel » qui permet à des tiers de suivre en direct une course. Il s’agit d’une fonctionnalité essentielle pour les personnes qui ne sont pas rassurées pendant les courses nocturnes. L’avertissement vocal en français est un autre point notable. Vous pouvez l’attribuer aux événements de votre choix comme la zone de fréquence cardiaque où vous vous trouvez par exemple. Il y a aussi le Powersong qui peut passer un morceau choisi et motivant de musique.

Gros plan sur les meilleures fonctions Runtastic

Runtastic propose de nombreuses fonctions. Elles sont toutes plus utiles les unes que les autres. D’ailleurs, de nouvelles fonctionnalités ne cessent de s’ajouter à la liste. Si vous vous servez déjà de l’application, cela signifie que vous avez déjà pris la décision d’optimiser vos entraînements et de perfectionner vos performances. Si vous ne vous servez du service que pour enregistrer vos runs via GPS, alors vous ne connaissez pas vraiment ses réelles capacités. Si vous n’avez jamais utilisé Runtastic, voici quelques fonctions qui vous permettront de maintenir le cap sur vos objectifs, de tirer le meilleur de vos entrainements et de booster votre motivation.

La fonction des challenges

Si vous comptez parmi ces nombreuses personnes qui ont besoin de se fixer un objectif à atteindre pour se donner à fond, alors la fonction des challenges proposée par Runtastic est fait pour vous. Elle va littéralement booster votre motivation. De nouveaux challenges sont régulièrement ajoutés et il y en a pour toutes les envies. Que vous soyez à la recherche d’un challenge de marche ou d’un challenge de course à pied, vous n’aurez aucune peine à en trouver. Grâce aux challenges, vous allez pouvoir libérer tout votre potentiel.

Les challenges se rapportent à de petites compétitions sympathiques avec notamment un objectif précis à atteindre sur un certain laps de temps. Vous pourrez voir les défis qui sont actuellement en cours en ouvrant l’onglet des progrès sur l’application. Vous pourrez ensuite rejoindre celui qui vous convient. Vous devez garder en tête que l’enthousiasme est contagieux. Donc, n’hésitez pas à inviter vos amis à vous rejoindre.

Dès lors où vous rejoignez un challenge, toutes les activités qui se rapportent aux règles du challenge seront reliées et prises en compte de manière automatique dans votre progression. Dans ce cas, pensez à enregistrer vos activités et à faire une comparaison de vos exploits avec celles des autres participants. Sachez que cette fonction est gratuite. Elle est accessible à tous les utilisateurs de la plateforme.

La fonction « Mes baskets »

Maintenant que vous faites partie du classement d’un challenge, vos chaussures de running vous accompagneront presque à tout moment. Il convient de savoir combien de kilomètres elles ont réussi à parcourir. Ainsi, vous saurez à quel moment vous devez les remplacer. Une fois que vous aurez terminé votre run, vous n’aurez qu’à cliquer sur les chaussures de running que vous venez de porter pour courir et l’application leur attribuera automatiquement les kilomètres.

Ensuite, le service vous fera savoir, quand le moment sera venu, de les remplacer afin d’éviter de nuire à vos performances et vous protéger contre tout risque de blessure. À part le nombre de kilomètres, le nombre de séances, les gains et pertes d’altitude ainsi que votre allure moyenne dans ces chaussures sont pris en compte. Tous les utilisateurs de Runtastic peuvent avoir accès à cette fonction en raison du fait qu’elle est gratuite.

La fonction encouragements en direct

Avec l’application Runtastic, il est tout à fait possible de se faire encourager par ses proches durant les runs. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à activer le suivi en direct. Vous n’aurez qu’à toucher la petite roue dentée qui se trouve à côté du bouton de départ, puis faites défiler vers le bas jusqu’à « Suivi en direct ». Ainsi, lorsque vos amis ou votre famille vous envoie des encouragements, vous pourrez les entendre à travers vos écouteurs.

Vous pouvez même choisir de poster en direct sur Facebook le début de votre entrainement. À chaque fois que quelqu'un ajoute un petit pouce bleu (like), vous entendrez aussi des encouragements. De plus, vous amis sont libres de choisir parmi plusieurs types de commentaires pour vous encourager. Cette fonctionnalité est aussi gratuite.

La fonction exercices fractionnés

Appelée également entraînement par intervalles, cette technique d’entraînement est plutôt efficace afin de brûler des graisses et booster vos performances. Il s’agit de faire le maximum durant une courte durée pour ensuite se reposer et de répéter. Cette méthode est parfaite pour travailler votre vitesse et surtout pour perdre du poids. Si vous n’avez pas réussi à vous faire une idée claire sur la manière de planifier vos exercices fractionnés, l’application vous propose quelques sessions préalablement définies.

Il est aussi possible de mettre en place vos propres entraînements par intervalle. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à cliquer sur la petite roue dentée qui se trouve à côté du bouton de départ, puis sélectionner « Choisir un entrainement, » « Exercices fractionnés » et pour finir le signe « + ». Selon vos besoins et vos objectifs, vous pouvez définir une phase de récupération, un échauffement, l’intensité et la durée de l’entraînement ainsi que le nombre d’intervalles.

Lorsque vous aurez terminé de tout mettre en place, le coach vocal vous servira de guide tout au long de votre entraînement. Il vous conseillera sur les différents intervalles à effectuer. Cette fonctionnalité est uniquement accessible aux les utilisateurs qui possèdent un compte Premium. Si vous souhaitez déverrouiller toutes les fonctions de Runtastic, n’hésitez pas à basculer en mode payant.

Les principaux avantages de l’application Runtastic

Runtastic compte de nombreux atouts comme un calcul correct des zones de fréquence cardiaque. Il faut aussi noter le fait que les fonctions d’entraînement sont personnalisables. Ce n’est pas le cas avec la plupart des applications de sport. En outre, la plateforme permet un suivi en temps réel sans abonnement payant (sur la version Pro).

Selon vos envies, vous pouvez choisir de configurer les avertissements vocaux en français. Un autre avantage très apprécié avec Runtastic est aussi la possibilité d’envoyer un morceau musical motivant en cas de baisse de rythme. Vous devez aussi garder à l’esprit que ce service est particulièrement agréable à utiliser. Enfin, le compte-rendu Internet proposé par Runtatic est tout à fait clair.

Les limites de l’application Runtastic

Malgré le fait que Runtastic compte parmi les applications de sports les plus cotées, elle présente certains points faibles à prendre en compte. Tout d’abord, il y a le fait que sa version gratuite présente peu d’intérêt. De plus, elle ne permet pas de définir un entraînement qui se rapporte à la fréquence cardiaque.

Il faut aussi noter qu’avec cette application, les plans d’entraînement sont payants. Enfin, si vous souhaitez accéder à des fonctions depuis l’interface Internet de l’application Runtastic, vous devez souscrire à un abonnement payant.