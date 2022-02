Télécharger Pôle Emploi APK gratuit sur Android

Le Pôle Emploi est dédié à celles et ceux qui recherchent du travail. Créé en 2008, l’organisme a pour mission d’accueillir, de conseiller, d’accompagner et enfin d’indemniser les personnes sans emploi. Deux services y sont disponibles : le premier est à destination des chômeur qui les informe de leurs droits et leur permet de candidater en ligne. Il leur propose aussi des formations sur-mesure. Le second est dédié aux professionnels qui peuvent utiliser l’espace recrutement.

À quoi ça sert ?

Pôle Emploi est un organisme administratif issu de la fusion entre l’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi) et l’ASSEDIC. Il a pour vocation d’éradiquer le chômage dans l’Hexagone. La plateforme propose aux internautes divers services afin d’accélérer l’intégration professionnelle de ceux qui sont en situation de non emploi. Ainsi, elle met en relation les recruteurs et ceux qui cherchent un travail à travers une diversité d’applications spécifiques pour faciliter les démarches.

Les nouveautés sur Pôle Emploi

Étant donné l’étendue de sa mission, Pôle emploi a développé plusieurs applications mobiles pour faciliter sa tâche. Voyons leurs fonctionnalités !

– « Je recrute » : l’appli dédiée à ceux qui proposent du travail

Elle est destinée aux professionnels, employeurs ou entreprises à la recherche d’un profil spécifique. Vous recrutez ? Passez une annonce via cette application. C’est un moyen simplifié pour mettre en contact les entreprises avec les candidats potentiels.

Elle a l’avantage d’être synchronisée avec votre espace recruteur sur le site de pôle emploi. Vous pourrez administrer votre interface comme bon il vous semble. Classez les dossiers de vos futurs recrus et contactez-les depuis la plateforme. Gérez la publication de vos offres à votre rythme et programmez la date de clôture ou le délai de prolongation si nécessaire. Bref, vous êtes le patron et les candidats n’attendent que vous !

Cet espace permet enfin d’évaluer l’état d’avancement de vos recrutements. Vous êtes censé organiser l’ensemble des candidatures. Pour vous alléger, Pôle emploi se propose aussi de faire la présélection. En cas de problèmes, des experts sont à votre disposition pour résoudre vos soucis.

– « Mon espace » : pour minimiser les démarches administratives

C’est l’application favorite des demandeurs d’emploi en France. Grâce à elle, vous pouvez gérer votre espace personnel depuis votre smartphone. Vous pourrez également y télécharger des justificatifs, envoyer des courriers et même contacter votre conseiller.

À travers « Mon espace », vous pourrez mettre à jour votre situation mensuelle pour bénéficier de l’allocation chômage.

– « Mes offres » : Pour être au courant des opportunités d’embauche

Visitez la plateforme « Mes offres » pour assurer un retour à l’emploi rapide. C’est une appli ergonomique qui facilite vos recherches de poste. Au quotidien, il y a plus d’un millier de postes vacants ajoutés. Le plus ? Pôle Emploi contrôle chacune des opportunités affichées. Toutes les offres ont donc été passées au peigne fin avant d’être mises en ligne.

Ici, vous pourrez importer des documents comme le CV, la lettre de motivation ou bien d’autres pièces justificatives. Elle propose aussi un moyen de personnalisation et de suivi de votre candidature. Publier votre profil est alors nécessaire pour montrer vos compétences.

– « Ma Formation » : pour augmenter ses acquis

Si vous projetez d’assister à une formation métier quelconque, le mieux c’est de télécharger cette appli. Elle permet de prévisualiser le contenu de chaque module, les objectifs et les avis des apprenants. Ainsi, vous saurez exactement dans quoi vous vous embarquerez avant de vous lancer.

Pour procéder :

Sélectionnez les modules en adéquation avec votre projet

Faites valider votre devis de financement AIF (Aide Individuelle à la Formation) par vos conseillers. Ils vont analyser votre demande et vous donner un retour objectif.

S’il est accepté, fixez un rendez-vous avec l’établissement concerné pour l’inscription.

– « Evènements » : Soyez informé des activités professionnelles près de chez vous

Elle vous notifie de tous les évènements reliés à l’emploi dans votre région. Ainsi, vous aurez un calendrier des forums, formations, portes ouvertes des entreprises ou autre job dating qui se dérouleront prochainement.

Les offres qui apparaissent dans cette catégorie sont sélectionnées par les experts de Pôle emploi pour assurer le sérieux du travail. En assistant à ces évènements, vous aurez la chance d’être en contact directement avec la société en question. Vous découvrirez alors les diverses opportunités.

– « Réseaux pro » : des conseils de pro pour être au point

Cette appli vous aide et vous prépare à entrer dans le monde professionnel. Ainsi, vous aurez des suggestions pour être prêt lors de vos entretiens d’embauches ainsi que pour rédiger votre lettre de motivation ou encore votre CV.

Vous aurez aussi des astuces pour vous permettre de préserver votre réputation en ligne. Vous apprendrez comment vous servir des réseaux sociaux notamment de manière professionnelle. L’application vous conseillera par exemple de prendre une photo ou d’écrire une petite présentation. Vous devrez également avoir un profil complet pour pouvoir commencer à travailler à tout moment.

Comment utiliser les applications Pôle emploi ?

Demandeurs d’emploi et recruteurs, découvrez le fonctionnement de l’application Pôle Emploi.

S’enregistrer sur Pôle emploi

L’inscription à l’application se fait uniquement via le site officiel de la plateforme. Si vous souhaitez utiliser l’appli, il sera obligatoire de passer par le portail en ligne.

Commencez alors par visiter le site de Pôle emploi. Cliquez sur : « M’inscrire/me réinscrire » pour accéder au formulaire. Quelques renseignements vous seront alors demandés. Ainsi, mis à part votre civilité : nom, adresse ou date de naissance, vous devrez également mentionner les formations auxquelles vous avez assisté. Vous devrez aussi apporter des quelques pièces justificatives comme :

Votre RIB

Votre Curriculum Vitae

Vos attestations : activité de non salarié, d’employeur ou encore d’arrêt maladie

Vos anciens bulletins de paie

Une fois que ce sera fait, vous devrez compléter votre demande d’allocations. Puis, vous aurez les codes d’accès à votre compte. Eh voilà ! Vous pourrez commencer vos démarches sur l’appli.

Si vous avez déjà eu un compte, il faut répondre « OUI » à la question « Avez-vous déjà été inscrite à Pôle emploi ? » Plus besoin de renseigner vos informations personnelles, en revanche, vos précédents identifiants seront demandés. En ayant été inscrit auparavant, vous aurez la chance d’être exempté d’un entretien avec un conseiller ainsi que des pièces justificatives selon l’ancienneté de votre dossier. Par contre, l’attestation Pôle emploi attribuée par votre ancien employeur sera utile dans la fixation du montant de votre allocation.

Se désinscrire de Pôle emploi

Quand vous serez en poste, vous pourrez demander à vous désinscrire de la plateforme. Voici comment faire :

Contactez le 3949 afin d’en parler à un conseiller

Ou allez directement dans l’agence la plus proche de chez vous

Vous pouvez aussi déposer une demande en ligne sur le site de Pôle Emploi. Pour ce faire, cliquez sur « Mon espace personnel », puis sur « Déposer une réclamation » dans l’option « Mes échanges avec Pôle emploi ». Sélectionnez le menu « Déposer une réclamation » Écrivez explicitement que vous souhaitez vous désinscrire volontairement et supprimer votre compte



Comment consulter ses courriers sur Pôle emploi ?

Il suffit d’aller sur votre espace personnel sur « Mon Espace » et accéder à la rubrique « Mes courriers ».

Avis des utilisateurs sur Pôle emploi

Sur Google Play, chacune de ces applis est bien notée. Elles présentent quand même quelques axes d’amélioration conseillés par ses utilisateurs.

Avantages de Pôle emploi

Performance de chaque appli : L’accès aux applications de Pôle emploi favorisent le retour à l’emploi. En effet, un bon nombre d’usagers sont déjà sortis du chômage grâce à la performance de ses applications.

Ergonomie de l’interface : L’interface est flexible et intuitive. Elle est simple à utiliser. En quelques clics, vous pourrez envoyer des pièces jointes, discuter avec un conseiller, trouvez des offres d’emplois, etc. De plus, l’appli a mis en place la rubrique « Favoris » pour faciliter l’enregistrement des opportunités intéressantes.

Complétude des fonctionnalités : L’application est complète. Vous avez tout ce qu’il faut : des formations, des conseils, du financement et même les opportunités d’embauche vous seront apportés sur la plateforme. Non seulement il y a des interfaces dédiées à chaque catégorie de service, mais chaque application est aussi synchronisée pour faciliter l’actualisation.

Facilité des démarches administratives : Plus besoin de se déplacer de ville en ville pour déposer vos dossiers. Tout se fait en ligne et directement sur votre mobile avec les applications de Pôle emploi.

Praticité pour les demandeurs d’emploi : Les applis sont toutes aussi pratiques qu’ergonomiques pour les demandeurs d’emploi. Elles permettent d’optimiser leur chance de réintégration professionnelle avec l’aide de leur accompagnateur.

Sécurité : Vos données personnelles ne sont pas collectées par les éditeurs de l’appli. Pôle emploi priorise la sécurité de votre vie privée.

Avis négatifs des usagers

Longue attente : Certains usagers se plaignent de la durée d’attente des réponses des conseillers, surtout au niveau de la demande de financement AIF.

Pluralité des applications : Au lieu de regrouper les fonctionnalités, Pôle emploi a préféré dédier des applications spécifiques. Il faudra télécharger chacune d’elles pour bénéficier de toutes les options. Peut-être faudrait-il créer une plateforme unique pour être encore plus efficace.