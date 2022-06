Télécharger Dofus touch APK gratuit sur Android

Dofus touch est un MMORPG sorti en 2016. Un monde étendu, des donjons à explorer, des monstres à volonté et du PVP, ce jeu possède vraiment tout pour plaire.

Pour les amateurs de jeu de rôle massivement multijoueur en ligne, nous vous en présentons un qui intègre un univers fantaisiste d’Ankama Studio. Vous avez d’ailleurs sûrement déjà vu les œuvres dérivées telles que les longs métrages et les séries d’animation.

Ankama a repris le jeu Dofus, initialement accessible sur Windows, Linux et Mac pour l’adapter aux smartphones et aux tablettes. Si la version pour PC était sortie en 2004, celle pour mobile n’est, quant à elle, apparue qu’en 2016. Elles présentent toutes les deux le même gameplay et parlent d’un univers similaire. Ces deux versions ne diffèrent que par la plateforme et quelques évents spécifiques.

Avant de commencer, vous pourrez vous demander si Dofus possède des similitudes avec le jeu Wakfu de 2012. Vos soupçons sont avérés. Ces deux jeux se passent bel et bien dans le même univers : le monde des douze. La seule divergence réside dans la chronologie. Les évènements de Wakfu prennent place un millénaire après ceux de Dofus.

Synopsis

Dans le monde des douze, où dominent les Dieux, se situent six œufs de dragon : les Dofus. Ce sont des signes d’espoir et surtout de pouvoir. Leur disparition a causé un chamboulement dans la paix qui régnait jadis. Votre rôle sera d’entrer dans cet univers, de remettre la main sur ces derniers et par la même occasion, de ramener l’ordre dans ce monde rempli de fantaisie.

Type de jeu

Comme nous venons de l’affirmer, c’est un MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Play Game). Le principe de ce type de jeu reste le même : créer un personnage, l’entrainer et avancer dans l’histoire pour atteindre l’objectif final.

Bien qu’il adopte une noble quête, il n’en manque pas moins d’une bonne dose d’humour. En effet, les scénarios et le graphisme de manga mettent en place des scènes uniques, inspirantes et surtout amusantes. Les mises à jour régulières ajouteront des petites suites au contexte et permettront d’assurer la maintenance.

Gameplay

Ce jeu arbore un gameplay au tour, c’est-à-dire que contrairement aux jeux réactifs, les personnages agissent dans un ordre bien précis. Vous n’aurez donc pas à vous précipiter. Quand votre tour se termine, attendez que les autres aient fini les leurs.

Ce mode s’utilise souvent dans les jeux de stratégie ou intellectuels comme aux échecs ou dans Pokémon. Cette particularité vous permettra ainsi de jouer même pendant vos déplacements. Bien que cela ait déjà été le cas dans Dofus, le fait que vous usiez d’un PC limitait vos actions.

Le caractère multijoueur

Conformément au type du jeu, vous pourrez interagir avec d’autres joueurs. Deux choix se posent face à vous. Soit vous coopérez avec ces derniers, soit vous les défiez. Pour la première option, le système propose d’abord d’ajouter des amis.

Ensuite, il offre aussi l’opportunité de monter une guilde ou une alliance et d’en rejoindre. Avec tout cela, vous pourrez vous lancer dans la conquête territoriale et des batailles épiques. En opposition, vous aurez également droit à de beaux PVP (Player Vs Player).

Cela vous permettra de jauger vos capacités personnelles, d’améliorer votre style de jeu et d’entretenir l’esprit de compétition. Le jeu propose des batailles entre les guildes, des défis entre les alliances et une arène où vous combattrez par groupe de trois.

Les classes

Dans le jeu, lors de la création de votre personnage, vous aurez le droit de choisir parmi 15 classes. Chacune d’entre elles dispose de multiples capacités telles que l’amélioration, le soin, l’entrave ou même le placement. Bien évidemment, à chaque classe correspondront une arme et un style de jeu bien particulier. Avec une telle liberté, vous trouverez sûrement celle qui conviendra non seulement à vos préférences, mais aussi à votre caractère ou à votre tempérament. En effet, n’oublions pas que nous parlons ici d’un jeu de rôle.

Les armes

Ce monde virtuel contient plus de 700 armes en tout genre. Des bâtons magiques aux armes physiques, vous disposerez d’une énorme panoplie. Chacun possède un type, un niveau et éventuellement des attributs et des effets. Vous rencontrerez des combinaisons de plus en plus attrayantes au fur et à mesure que vous avancerez. Certains joueurs peuvent par ailleurs en forger. Cela dépendra essentiellement du métier de son personnage.

Les métiers

Et oui, vous ne rêvez pas, ce jeu propose également des activités plus pacifiques que de se frotter aux monstres à longueur de temps. Vous aurez le choix entre moult professions qui vous permettront d’un côté de gagner de l’argent. D’un autre côté, vous pourrez aussi interagir de manière différente avec les autres joueurs. Certains métiers vous procureront des avantages lors de vos préparations, d’autres vous aideront dans votre voyage. Décidez donc avec la plus grande sagesse. Sinon, vous pouvez aussi demander l’assistance de vos amis s’ils en exercent un dont vous avez besoin.

L’équipement

Vous pourrez également équiper votre personnage. Cela lui permettra de gagner en force. Plusieurs types vous sont proposés tels que les amulettes, les capes, les chapeaux, les ceintures, les anneaux, les bottes, les boucliers et les sacs à dos. Cela va sans dire que ces derniers disposent aussi de niveau, d’effets et d’attributs. Vous ne pourrez en porter qu’un de chaque catégorie. À vous donc de choisir la bonne combinaison et de vous adapter à toutes les situations.

Les déguisements

Outre les équipements à effets, d’autres ne servent qu’à faire joli. Ce sont ceux qui s’afficheront sur votre personnage. Vous disposez d’une variété infinie d’accessoires en tout genre. Pour information, les utilisez ne vous oblige pas à retirer vos équipements à effets. Ils n’affectent que l’apparence.

Un vaste univers

En plus du gameplay très complet, vous aurez en plus droit à un vaste univers. Faites toutefois attention. Avec le chaos qui règne dans le monde des douze, il est impossible de prévoir sur quels dangers vous allez tomber.

Un monde à découvrir

Le jeu vous propose de voyager dans ce territoire rempli de magie et de fantaisie. Avec des créatures tout aussi fantastiques que mystérieuses, partez à la découverte d’un monde inédit. Lancez-vous dans des aventures uniques. Seul ou avec vos amis, un milieu inconnu s’offre à vous.

Des donjons à explorer

Avec plus de 90 différents donjons, vous aurez de quoi vous occuper. Montez votre niveau, améliorez votre équipement et tentez de revenir indemne de votre exploration dans les tréfonds de ces derniers. Si vous sentez que le défi dépasse vos compétences actuelles, n’hésitez pas à demander l’aide des membres de votre guilde. Formez une alliance pour faciliter votre avancée.

Des monstres à vaincre

Ce monde chaotique regorge de monstres en tout genre. Si vous cherchez à tous les affronter, vous aurez assez à faire. En effet, le jeu contient plus de 2000 adversaires potentiels qui vont du menu fretin aux bosses légendaires. Assurez-vous que vos compétences soient assez aiguisées sinon vous risquerez de vous en mordre les doigts.

Les plateformes

Le jeu d’origine Dofus se présentait uniquement sur PC. Il fonctionnait alors avec les systèmes d’exploitation Windows, Linux et MacOS. La version mobile Dofus Touch quant à elle s’adapte aux smartphones et aux tablettes sous Android ou iOS.