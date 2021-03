Télécharger Animal Crossing : Pocket Camp APK gratuit sur Android

Animal Crossing : Pocket Camp est un jeu vidéo gratuit de simulation sociale qui se joue sur internet. Le principe du jeu est de simuler votre quotidien en tant que gestionnaire d’un camping, en particulier lorsque vous échangez avec les clients et les différents animaux du voisinage. Pocket Camp fait partie de la série Animal Crossing de Nintendo pour les appareils mobiles Android et iOS.

Qu'est-ce qu'Animal Crossing : Pocket Camp

Animal Crossing : Pocket Camp est un jeu vidéo de simulation de vie lancé par Nintendo en novembre 2017. Il s’agit de la quatrième application mobile pour jeu vidéo développée par le géant japonais après Miitomo, Super Mario Run et Fire Emblem Heroes.

Animal Crossing : Pocket Camp est un jeu qui se déroule dans un camping dont vous avez la charge. En tant que responsable, vous devrez donc réaliser différentes constructions pour élargir votre camping, venir en aide aux animaux de la région et accomplir des services pour les animaux du jeu en échange de ressources. Pocket Camp dispose également d’un service qui vous permet d’acheter directement des tickets verts (sorte de monnaie) afin d’accélérer la construction de votre camp.

Selon un rapport établi par SensorTower, le jeu pour mobile Animal Crossing : Pocket Camp a enregistré près de 4,5 millions de téléchargements en mars 2020 contre 7,1 millions en avril de la même année. La version d’Animal Crossing qui se joue sur Nintendo Switch a même réussi à détrôner FIFA durant cette période.

La popularité de Pocket Camp est liée en majeure partie à la sortie de la version New Horizons d’Animal Crossing. Ce dernier exploite les mêmes fonctionnalités que Pocket Camp en termes de bonus et permet donc de migrer les gains accumulés dans Pocket Camp vers New Horizons.

Animal Crossing : Pocket Camp est disponible en free-to-play sur tous vles smartphones et tablettes qui fonctionnent avec les systèmes d’exploitation Android et iOS.

Pourquoi jouer à Animal Crossing : Pocket Camp ?

La popularité de Pocket Camp auprès de sa communauté de joueur repose sur plusieurs facteurs. Une des raisons de son succès est la gratuité du jeu. Avec Pocket Camp, vous pouvez choisir d’accéder directement au jeu ou de passer par votre compte gratuit Nintendo.

L’utilisation d’un compte Nintendo vous offre de nombreux avantages dont la possibilité d’accéder à vos statistiques ou de retrouver votre avancée dans le jeu dans le cas où vous devez réinstaller Pocket Camp. En utilisant votre compte, vous pourrez poursuivre votre jeu lorsque vous basculer sur un autre appareil. Il vous suffira de vous identifier à votre compte.

Les personnages

Lorsque vous lancez le jeu pour la première fois, il vous faudra créer votre personnage dans le jeu. Vous pourrez alors choisir le sexe, la couleur de la peau, la couleur des yeux, les vêtements, les accessoires ou la coupe de cheveux de votre avatar. Celui-ci peut être créé à votre image ou de manière totalement différente selon vos envies. Toutefois, vous aurez toujours la possibilité de le modifier en cours de jeu.

Pocket Camp offre un catalogue riche de 191 personnages ou avatars différents avec leurs propres phrases d’accroche (les services qu’ils recherchent) et les ressources ou matériaux qu’ils vous proposent en échange des services que vous leur rendez. Les autres joueurs du jeu possèdent des avatars humains et les personnages non humains sont représentés par des animaux.

Le système du jeu

Dans Animal Crossing : Pocket Camp, votre objectif est de décorer le terrain de camping dont vous avez la charge. Vous devrez alors vous socialiser avec les animaux qui visitent votre camping ainsi qu’avec les autres joueurs invités au hasard.

Lors de vos interactions avec les participants du jeu, vous échangerez des ressources, des insectes ou des poissons pour obtenir des récompenses. Le principe du jeu repose donc sur le troc : un service contre un objet.

Pour collecter les ressources dont vous avez besoin (matériaux et équipements), vous devrez vous rendre à différents endroits comme à la plage ou en ville et rendre service aux personnages qui y habitent. Plus vous aidez ou échangez avec un personnage en particulier, plus votre degré d’amitié augmente et plus vous gagnez de bonus.

Ce degré ou jauge d’amitié varie en fonction du nombre de faveurs que vous avez rendu aux autres animaux-campeurs. Ces animaux viennent visiter régulièrement votre camping lorsque leur degré minimum d’amitié a été atteint. Vous pouvez par ailleurs les appeler par téléphone lorsque les équipements dont ils ont besoin sont disponibles chez vous.

Vous disposez également d’un niveau d’amitié qui se présente sous la forme de cœur. Pour chaque nouveau niveau atteint, vous recevrez des prix, des cartes, un millier de cloches et 10 tickets-vert qui permettent de déverrouiller davantage d’équipements ou d’animaux.

Une fois les matériaux collectés, vous pourrez améliorer l’esthétique (décorations, planchers, papier peint, etc.) de votre camping. Les possibilités de fabrication varient généralement en fonction des matériaux, mais vous avez pouvez consulter des artisans qui proposent différents catalogues de construction.

La durée de création des objets varie en fonction de la complexité de ceux-ci. Cependant, il vous est possible de raccourcir ce délai en utilisant les fameux tickets verts. Vous pouvez gagner ces tickets tout au long du jeu ou les acheter directement à partir de l’application.

Une fois votre camping installé, vous aurez la possibilité d’inviter de nouveaux campeurs et d’augmenter ainsi votre popularité. Plus vous serez populaire, plus vous aurez accès à de nouveaux matériaux, de nouveaux endroits plus intéressants et de nouveaux campeurs (personnages non humains du jeu).

Les événements

Pour entretenir votre intérêt dans le jeu, Pocket Camp propose régulièrement des événements saisonniers qui reprennent les mêmes règles du jeu, mais avec des gains différents. Ces défis incluent en général des tournois de pêche, des événements de jardinage, des chasses au trésor ou des fêtes saisonnières.

Ces événements durent environ un mois et proposent des articles de décoration ou des éléments de micropaiement qui permettent d’accélérer la construction de votre camping. Des récompenses journalières sont également disponibles si vous vous connectez quotidiennement.

Quelles sont les nouveautés d’Animal Crossing : Pocket Camp ?

Animal Crossing : Pocket Camp est régulièrement mis à jour pour être compatible aux nouvelles versions des systèmes d’exploitation mobiles. À chaque mise à jour, le jeu s’étoffe également de nouvelles améliorations au niveau de l’interface utilisateur ou au niveau des fonctionnalités.

Parmi ces nouveautés figurent l’arrivée d’un nouvel événement qui rajoute les figurines pop de Sanrio dans le catalogue des personnages de Pocket Camp. Cet événement qui se déroulera du 25 mars au 9 mai 2021 vous permettra de retrouver les figurines telles que Hello Kitty, Aggretsuko et Keroppi dans le jeu.

De nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée (AR) arrivent également dans Pocket Camp. Les développeurs du jeu ont ajouté un ensemble de fonctionnalités dont un mode Caméra AR qui vous permet de placer vos meubles et vos campeurs préférés dans le monde réel afin de les photographier. Un mode Cabine AR est également disponible pour vous permettre de décorer une cabine virtuelle, d’y ajouter des personnages et de visualiser le tout en mode AR sur smartphone.

Animal Crossing : Pocket Camp est un jeu spécialement destiné aux appareils mobiles. L’application du jeu est donc accessible gratuitement depuis les plateformes de téléchargement qui correspondent au système d’exploitation de votre appareil.

Ainsi, pour les appareils Android, Pocket Camp peut être téléchargé à partir du Play Store. La version pour iPhone ou iPad est quant à elle disponible dans l’App Store. Toutefois, pour bénéficier pleinement des fonctionnalités offertes par la dernière version de Pocket Camp, il vous faudra disposer au moins d’Android 5.0 ou de la version 11.0 d’iOS.

Quelles sont les alternatives à Animal Crossing : Pocket Camp ?

Il existe plusieurs alternatives intéressantes à Animal Crossing : Pocket Camp. Ces jeux possèdent chacun leurs spécificités et se jouent généralement sur mobile. En voici quelques-uns qui ne manqueront pas de vous séduire.

Animal Camp

Animal Camp est un jeu gratuit disponible sur Android et iOS qui vous permet de créer un club de vacances sur une île paradisiaque pour tous les animaux. Dans Animal Camp, vous serez dans la peau d’un petit lapin qui se fixe comme objectif de créer un lieu de vacances. Pour pouvoir créer votre club, vous devrez trouver des matières premières (couper des arbres, couper des plantes, etc.) et gagner des pommes de pin pour payer la main d’œuvre.

SeaBeard

SeaBeard est un jeu qui propose le même type de fonctionnement qu’Animal Crossing et disponible sur Android et iOS. Dans le jeu, votre rôle est de rebâtir la ville créée par votre grand-père, l’aventurier SeaBeard. Tout comme dans Pocket Camp, vous débuterez par le choix de votre personnage auquel vous devez donner un nom. Vous aurez ensuite à trouver des ressources pour reconstruire la ville. Vous pouvez pour cela prendre votre bateau et sillonner les océans et les îles pour trouver de nouveaux matériaux et rencontrer des habitants. Le système de SeaBeard repose sur le troc tout comme dans Animal Crossing. Vous remplissez des missions pour les habitants et ils vous donnent ce dont vous avez besoin.