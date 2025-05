Switch 2 : des performances volontairement limitées, Nintendo aurait déjà prévu une nouvelle version (pour gagner encore plus de sous)

Nintendo songerait déjà à un nouveau modèle de Switch 2. Celui-ci disposerait d'un écran OLED et d'une puce plus performante gravée en 5 nm.

Les rumeurs d'une Switch Pro nous ont tenu en haleine durant des années avec la première génération de Switch. Une telle console n'aura finalement jamais vu le jour, sans que l'on sache si Nintendo y a songé, mais a préféré abandonner le projet pour se concentrer sur la Switch 2, ou si l'éditeur et fabricant n'a jamais vraiment envisagé cette piste.

Et alors que la Switch 2 n'est pas encore sortie, on parle déjà d'un modèle plus performant à venir plus tard. L'information provient du média sud-coréen ChosunBiz, qui explique que la puce de la Switch 2 aurait pu être basée sur un nœud en 5 nm de Samsung. Big N a finalement changé d'avis, préférant opter pour une gravure en 8 nm bien moins coûteuse (ce qui ne l'a pas empêché de faire s'envoler le prix de la Switch 2). Celle-ci a aussi l'avantage d'être déjà bien connue par Nvidia, qui s'occupe de la conception du SoC de la console hybride, et qui a déjà travaillé sur la gravure en 8 nm de Samsung pour ses cartes graphiques RTX 30 il y a quelques années.

Une Switch 2 OLED avec puce 5 nm ?

Mais la technologie en 5 nm de Samsung n'aurait pas dit son dernier mot. Celle-ci pourrait être intégrée dans une future Switch, qui offrirait des performances plus élevées. Il pourrait s'agir d'une Switch 2 OLED, qui bénéficierait donc plus qu'une meilleure technologie d'affichage pour convaincre les joueurs de craquer.

À l'annonce de la Switch 2, on avait été étonné par le retour au LCD pour l'écran, qui laissait présager la sortie d'une Switch 2 OLED dans quelques années. Nintendo pourrait essayer de faire passer la pilule (et sans doute justifier une belle hausse de prix) en lançant une Switch 2 avec à la fois plus puissante, et avec un plus bel écran.

Prenons tout de même ces informations avec le recul nécessaire. Toutes les prédictions qui se sont révélées fausses autour de la fameuse Switch Pro nous invitent à la prudence. Mais il n'est pas inutile d'avoir en tête que cette possibilité existe.