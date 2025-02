Surprise ! La Nvidia Shield TV reçoit une grosse mise à jour, voici toutes les nouveautés

Après un correctif publié fin 2024, on pouvait croire que Nvidia en avait terminé avec ses Shield TV. C'était mal connaître la firme. Une nouvelle mise à jour a été publiée et elle est loin d'être anecdotique.

Et de 10 ! Nvidia vient d'officialiser la 10e année de support des appareils Shield TV, dont la première version est sortie en 2015. En toute logique, les mises à jour de leur système, Nvidia Shield Experience, sont devenues de plus en plus rares au fil du temps. Mais visiblement, le constructeur ne comptent pas les arrêter pour autant.

Après celle de juillet 2023, il a fallu attendre plus d'un an avant que Nvidia publie une mise à jour à destination des Shield TV. Mais alors que les plus optimistes s'attendaient à patienter jusqu'à 2026 pour la prochaine, voilà que la version 9.2 de Shield Experience débarque. Et ne pensez pas qu'elle se contente de régler 3 ou 4 bugs. Elle intègre des nouveautés très concrètes et bienvenues.

Les Nvidia Shield font le plein de nouveautés avec cette mise à jour

La nouveauté la plus importante concerne uniquement la Shield TV Pro de 2019 : la prise en charge du son haute résolution Auro-3D en HDMI. “Connectez votre NVIDIA SHIELD TV Pro à un décodeur compatible AURO-3D et profitez de l'expérience sonore 3D la plus naturelle possible grâce à des applications de streaming telles que Artist Connection“, nous explique Nvidia. Le format Auro-3D est un concurrent du DTS:X et du Dolby Atmos.

Viennent ensuite les ajouts suivants sur tous les modèles:

Prise en charge de la fonctionnalité de correspondance de résolution du contenu audio lors de l'utilisation d'un DAC USB

Possibilité de supprimer le flag HDMI 1.4 via la réinitialisation d'usine

Amélioration de la fréquence d'images (bêta)

Intégration du contrôle parental en français

Optimisation de la sécurité pour la lecture des contenus 4K protégés par DRM

La mise à jour 9.2 de Nvidia Shield Experience corrige de nombreux bugs

Nvidia met aussi fin à tout un tas de bugs, dont certains très pénibles. Voici ceux à qui l'on peut dire adieu :

Lecture vidéo saccadée après avance/retour rapide

Télécommande qui ne répondait plus pendant 1 minute après la sortie de veille

pendant 1 minute après la sortie de veille La Shield sortait de l'écran de verrouillage sans appuyer sur un bouton

sans appuyer sur un bouton Problème de transfert de gros fichiers vers un NAS (erreur “opération non autorisée”)

(erreur “opération non autorisée”) Processus de connexion à un compte Google qui tournait en boucle

Saccades dans les casques Bose et Sony lors de la connexion au Wi-Fi 2,4 GHz

lors de la connexion au Wi-Fi 2,4 GHz Saccades audio dans les casques compatibles aptx

dans les casques compatibles aptx Problèmes de synchronisation audio/vidéo lorsque le traitement Dolby est activé

lorsque le traitement Dolby est activé Plantages lors du changement de volume

Corruption des fichiers Apple Music pendant la diffusion (cast)

pendant la diffusion (cast) Pas de son depuis Spotify lorsque l'option “Adapter la résolution du contenu audio” est activée en même temps que “Amélioration stéréo”

Reprenons notre souffle, ce n'est pas encore fini. Ces bugs aussi ont disparu :

L'Assistant Google ne démarrait pas après la mise à jour Google GMS

après la mise à jour Google GMS Les notifications Shield Rewards s'affichaient en plein écran



Le Journal Wi-Fi remplissait l'espace de stockage

Le stockage Shield Drive se remplissait excessivement

Aucun son lorsque le casque est connecté à la manette et que DAP est activé

lorsque le casque est connecté à la manette et que DAP est activé Geforce Now plantait après son lancement

après son lancement Distorsion vidéo sur le mode d'affichage “RVB 8 bits Rec.709”

sur le mode d'affichage “RVB 8 bits Rec.709” Disque dur/clé USB corrompu après branchement à chaud

après branchement à chaud Les informations du dossier NAS affichaient 0 octets au lieu de la capacité réelle

au lieu de la capacité réelle Stockages montés non listés après la mise à niveau

après la mise à niveau Plantages occasionnels dans les applications DRM

dans les applications DRM La Skill Alexa Shield ne trouvait pas l'appareil Shield TV

Malgré cette liste impressionnante, la version 9.2 de Nvidia Shield Experience engendre un problème. Après son installation, l’intégration de la Shield TV avec Google Home sera supprimée. Nvidia est conscient du bug et invite à suivre les étapes décrites sur cette page pour y remédier.