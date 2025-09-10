Surprise, ce site qui promet des gains de plusieurs milliers d’euros en crypto est en fait une pyramide de Ponzi

La première règle en matière d'arnaque en ligne vient encore de se vérifier : si une affaire semble trop belle pour être vraie, c'est certainement qu'elle l'est. Une leçon que de milliers d'utilisateurs de la plateforme Flairwork ont appris à la dure.

Qui n'a jamais rêver de gagner de l'argent en ne faisant (presque) rien ? À défaut de pouvoir devenir rentier, beaucoup d'internautes se laissent séduire par les offres très alléchantes de certains sites web. Réponse à des sondages et autres tests de produits, ce ne sont pas les options qui manquent. Seulement voilà : les options légitimes ne sont clairement pas majoritaires. À l'inverse, les arnaques sont nombreuses et peuvent être fatales pour le compte en banque de leur victime.

La nouvelle plateforme à ajouter à sa liste rouge se nomme Flairwork. Pour Le Parisien, plusieurs utilisateurs ont témoigné de leur expérience désastreuse sur cette dernière. Une fois n'est pas coutume, la promesse fait envie : en échange de quelques petites tâches rapides, on reçoit des gains en cryptomonnaies… pouvant grimper jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Mais bien sûr, il y a un piège.

Sur le même sujet – Elle se fait voler 1,2 million d’euros en bitcoin et demande le remboursement à son opérateur téléphonique

Fuyez Flairwork comme la peste, c'est une arnaque

Flairwork annonce la couleur dès l'inscription, qui nécessite un paiement de 40€ de la part de l'utilisateur. Le premier d'une longue liste, puisque si la plateforme bien théoriquement de générer des gains, il faut payer pour y avoir accès. En effet, pour débloquer plus de gains, il faut monter de niveau. Mais pour monter de niveau… il faut payer.

Julien a d'abord été rassuré après avoir reçu un premier virement de quelques milliers d'euros. Mais il a vite déchanté en voyant que Flairwork lui demandait de payer 1000 dollars pour toucher sa nouvelle prime. À ce jour, il estime avoir dépensé au total 10 000 euros. Son compte affiche 32 000 euros de gains disponibles, auxquels il n'a pas accès.

Évidemment, Flairwork invite tous ses utilisateurs à inviter de nouvelles personnes à se créer un compte, en échange de gains supplémentaires. Plus il y a de parrainages, plus l'on gagne d'argent. Vous l'aurez compris, tout cela sent la pyramide de Ponzi à plein nez. De nombreuses victimes ont lancé une pétition sur Change pour tenter d'arrêter le massacre. Le nombre de signatures minimum n'a pas encore été atteint.

Source : Le Parisien