Sur Windows 11, vous pouvez générer une image par IA directement depuis Word, PowerPoint et Photos

Microsoft Designer n'est plus qu'une simple application pour Windows 11. Ses fonctionnalités peuvent dorénavant être invoquées directement depuis Word, PowerPoint et Photos via Copilot afin de générer des images par intelligence artificielle. Une app mobile pour Android et iOS est par ailleurs déployée.

Il y a quelques semaines, l'outil de conception graphique alimenté par IA Microsoft Designer acceptait de nouveaux formats. Aujourd'hui, il évolue pour s'inviter directement dans d'autres logiciels de la firme de Redmond, à commencer par Word et PowerPoint. Il suffit de cliquer sur l'icône Copilot de la version web ou app des deux programmes, puis de décrire l'image désirée pour obtenir un visuel généré par IA, sans besoin de quitter son travail en cours sur Word ou PowerPoint.

Microsoft précise que dans Word, Designer pourra prochainement créer une bannière automatiquement pour un document en se basant sur son contenu. Pour l'instant, seuls les abonnés à Microsoft Copilot Pro peuvent invoquer Designer depuis Word et Powerpoint. Les utilisateurs dotés d'un compte gratuit peuvent utiliser Microsoft Designer, mais uniquement depuis son interface dédiée.

Une application Microsoft Designer sur Android et iOS

Pour rappel, Microsoft Copilot Pro coûte 22 euros par mois, après un essai gratuit d'une période d'un mois. Un coût qui en fait essentiellement une offre destinée aux professionnels. Le forfait inclut également un accès prioritaire à GPT-4 Turbo, à 100 boosts par jour pour générer des images plus rapidement (contre 15 sans payer) et à diverses fonctions Copilot intégrées dans les produits Microsoft 365.

L'éditeur fait aussi savoir que les membres du programme Windows Insiders peuvent accéder aux fonctionnalités de retouche par IA et de création d'image générative de Designer au sein de l'application Microsoft Photos. Cela permet d'effacer des objets, supprimer des arrière-plans, recadrer automatiquement, effectuer des ajustements ou appliquer des filtres sans quitter Photos. Le navigateur Edge bénéficiera de telles fonctions un peu plus tard, est-il précisé.

Enfin, Microsoft indique que Designer est désormais disponible sous la forme d'une application mobile gratuite sur Android et iOS. Jusqu'ici, il fallait passer par la version web pour recourir au service sur smartphone et tablette. Cette app dispose des mêmes fonctionnalités que la version de bureau.