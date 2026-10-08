Canal+ fait revivre Sport+, une plateforme gratuite pour tous avec Ligue des Champions, Top 14 et F1 au programme

Sport+ renaît de ses cendres. La chaîne mythique de Canal+ devient une plateforme numérique gratuite et accessible à tous avec des contenus liées aux droits sportifs détenus par le groupe.

Canal+
Crédits : 123RF

C’est un petit événement pour les amateurs de sport en France. Canal+ annonce le grand retour de Sport+. Cette chaîne TV emblématique avait été fermée en 2015, notamment suite à la perte de droits sportifs du groupe, concurrencé par de nouveaux acteurs tels que beIN Sports et RMC Sport. Plus de 10 ans après sa disparition, Sport+ revient toute fois d’entre les morts sous une forme bien différente.

Sport+ sera disponible dès le 9 octobre 2026. Elle n’est plus une chaîne, mais une plateforme numérique. Autre nouveauté, elle est entièrement gratuite, que l’on soit abonné Canal+ ou non. On y accède par contre bien depuis l’application mobile Canal+, car oui, Sport+ nouvelle génération est pensée pour les nouveaux modes de consommation, et donc le smartphone.

Sport+ est de retour chez Canal+, et c’est gratuit

Canal+ promet des images exclusives et des contenus variés autour de neuf compétitions majeures pour lesquelles le groupe détient les droits de diffusion :

  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League
  • Arkema Première Ligue
  • Formule 1
  • MotoGP
  • TOP 14
  • PRO D2
  • Premier League

La plateforme diffusera des résumés, des shorts vidéo verticaux, ainsi qu’une sélection de rencontres gratuites. Elle fera la part belles aux formats courts, proposera un Multi-Live (plusieurs rencontres simultanées en direct), et sera dotée d’un mode “anti-spoil” pour ne pas se faire divulgâcher les résultats. Des émissions importantes (déjà diffusées en clair, mais qui pourront maintenant être suivies plus aisément) comme le Canal Champions Club, le Canal Rugby Club ou Formula One seront aussi disponibles.

Le premier grand rendez-vous couvert par le service sera le Grand Prix de Singapour de Formule 1, qui a lieu dimanche 11 octobre. Pour Canal+, il est clair que Sport+ représente un moyen d’attirer de nouveaux clients. Les utilisateurs viendront pour accéder à du contenu gratuit (ou par curiosité et nostalgie par rapport à l’ancien Sport+) et pourront payer un abonnement à Canal+ et son pack sport s’ils souhaitent en avoir plus.


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