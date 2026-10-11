Google TV Streamer : ce nouveau modèle pourrait changer votre façon de regarder la télé

Le géant de la tech préparerait une petite révolution pour son boîtier Google TV Streamer. En effet, une toute nouvelle version de l’appareil, équipée de nombreuses options, serait dans les cartons de Google.

Il n’y a pas si longtemps, de nombreux utilisateurs se contentaient du célèbre Google Chromecast pour regarder leurs séries préférées. Le petit appareil permet en effet d’accéder à de nombreux services en ligne tels que YouTube, Netflix ou encore Disney+. Mais les choses ont changé. En effet, en 2024, la firme de Mountain View a cessé de produire le Chromecast, au profit de son remplaçant, le TV Streamer.

Depuis, Google ne cesse de mettre à jour son appareil. Au début de l’été, le TV Streamer recevait une mise à jour qui change tout pour la maison connectée. Quelques mois plus tard, le géant du numérique déployait une nouvelle mise à jour majeure pour son boîtier. Mais il semblerait que l’entreprise soit en train de préparer bien plus qu’une simple mise à jour.

En effet, selon nos confrères de 9to5Google, le fabricant serait en train de préparer un tout nouveau boîtier TV Streamer particulièrement ambitieux. Tout d’abord, celui-ci serait bien plus rapide que son prédécesseur, tout en bénéficiant d’un stockage plus important. Pour rappel, l’actuel TV Streamer ne dispose « que » de 32 Go.

Google TV Streamer : détecteur de présence et commandes vocales au menu

Et Google préparerait quelques améliorations de type quality of life. Le nouveau boîtier accueillerait par exemple des micros, qui permettraient à l’appareil de prendre en charge des commandes vocales de type « Hey Google ». Par ailleurs, la télécommande bénéficierait de davantage de boutons, en plus de ceux déjà dédiés à YouTube et Netflix.

Mais la plus grande nouveauté de ce futur TV Streamer résiderait dans un détecteur de présence plutôt original. Lorsqu’une personne entrerait dans la pièce dans laquelle se situe le téléviseur, le boîtier serait en mesure d’activer l’économiseur d’écran Google Photos. Et si un utilisateur se rapprochait, diverses informations, telles que la météo ou l’heure, pourraient apparaître.

Côté design, le nouveau boîtier serait très proche de l’actuel TV Streamer de Google. En revanche, celui-ci serait légèrement moins encombrant. Cette nouvelle version serait en développement chez Google. Toutefois, sa date de sortie est pour l’instant inconnue.