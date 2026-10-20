Sur ces six nouveautés annoncées par Google TV, une seule l’est vraiment

Google TV accueille désormais ses utilisateurs avec un écran plein format consacré à ses dernières améliorations. Six fonctions y défilent, de l’offre gratuite Freeplay aux retouches de photos signées Gemini. Leur date d’arrivée réelle rend la sélection beaucoup moins fraîche que ne le laisse croire l’étiquette d’octobre.

Gemini pour Google TV
Crédits : Google

Allumer son téléviseur réserve parfois une surprise. L’écran d’accueil change, un menu se déplace, une option apparaît sans prévenir. Les plateformes de salon avancent par petites touches, rarement avec tambour et trompette. Chez Google, le rythme s’est accéléré depuis douze mois, au point que l’assistant Gemini est arrivé jusque sur les vieux Chromecast 4K. Reste à savoir si le public remarque vraiment ces ajouts, souvent nichés derrière un menu discret.

Depuis quelques jours, les possesseurs d’un Google TV Streamer tombent sur un panneau plein format au démarrage. Six vignettes y vantent les améliorations récentes du système, du divertissement gratuit aux images personnelles. Le même réflexe vaut sur mobile, où cinq fonctions dopées à l’intelligence artificielle ont rejoint l’application Photos à la rentrée. Tout l’enjeu consiste à réveiller des usages endormis.

Google TV rassemble sur un seul écran six fonctions arrivées entre janvier et août

Google TV diffuse ce panneau d’accueil sur son boîtier Streamer comme sur les téléviseurs compatibles. Au total, six entrées y figurent. Freeplay ouvre le bal avec ses films et séries à regarder sans abonnement, rejoint par plus de 60 chaînes supplémentaires. Arrivent ensuite le raccourci Watchlist, rangé sous l’icône de profil, la recherche vocale dans la galerie d’images, le mode Photo Remix capable de transformer un cliché en dessin ou en visuel façon anime, enfin les diaporamas animés de l’écran de veille.

La chronologie dégonfle l’effet d’annonce. En janvier, Google TV a reçu la recherche vocale de clichés, puis les diaporamas dynamiques sont apparus en avril. Côté films gratuits, le catalogue Freeplay s’est étoffé en août, tandis que le raccourci Watchlist date de la refonte d’interface déployée l’an dernier. Seul Photo Remix, la retouche assistée par Gemini, garde un parfum de nouveauté, et encore, les Américains y accèdent depuis plusieurs mois à titre expérimental. Le panneau tient donc plus de la piqûre de rappel que de l’annonce. Les téléspectateurs français, eux, n’ont toujours rien à récapituler, puisque l’offre gratuite reste limitée au marché américain.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce que Tesla vient de réussir en Europe met les constructeurs de voitures européens dans l’embarras

Tesla traverse une année agitée en Europe. Les immatriculations de septembre viennent pourtant de rebattre les cartes, portées par le Model Y et la Model 3. Aucun constructeur du continent…

Marshall Acton III : l’enceinte au design mythique est à prix cassé avec ce code promo, vite !

Marshall est une marque qui s’est fait connaître pour deux raisons : la qualité de ses produits audio mais aussi son design emblématique. Aujourd’hui encore, l’ensemble de sa gamme reprend…

Amazon Prime Video : gare à cette arnaque très bien ficelée qui circule par mail

Depuis quelques jours, des pirates envoient massivement un mail aux utilisateurs d’Amazon, leur indiquant un faux renouvellement de leur abonnement Prime. Évidemment, le prix affiché est alarmant et un bouton…

iPhone Duo : découvrez la première vidéo unboxing du smartphone pliant d’Apple

La chaîne YouTube Kingmi Mobile vient de publier la première vidéo unboxing de l’iPhone Duo, suggérant que les tests ne devraient pas tarder à arriver. En attendant, on peut déjà…

CyberGhost brade son VPN avec 82 % de réduction et deux mois offerts

CyberGhost propose une offre intéressante pour protéger votre connexion, notamment sur les réseaux WiFi. Cela tombe bien pour les vacances de la Toussaint. L’abonnement CyberGhost de deux ans est à…

Google corrige l’oubli qui frustrait les possesseurs du Fitbit Air depuis des semaines

Le Google Fitbit Air se présente comme le bracelet le plus accessible pour suivre ses nuits. Plusieurs informations de santé sont pourtant restées réservées aux Pixel Watch depuis leur arrivée…

Supprimer les publicités sur Google TV en créant un programme par IA : la fausse bonne idée ?

De plus en plus d’internautes se servent de l’IA pour bidouiller un programme chargé de supprimer les publicités de leur TV connectées. Quand ça fonctionne, c’est génial, mais quand ça…

Le Samsung Galaxy S27 ne sera pas une révolution de design, ça se confirme

Une nouvelle fuite vient confirmer que le design des Galaxy S27 sera très similaire à celui de ses prédécesseurs. Des photos volées des protections d’écran indiquent que Samsung va reprendre…

Mastercard laisse désormais des IA payer à votre place, ces premiers essais sont concluants

Mastercard pousse les agents IA vers une nouvelle étape. La firme vient de terminer une série de pilotes où des programmes autonomes ont payé seuls des services en ligne. Plus…

iPhone 18 Pro : les pièces détachées sont désormais en vente

Votre iPhone 18 Pro vous a déjà lâché ? Vous pouvez désormais le réparer vous-mêmes. Apple a en effet mis en vente les pièces détachées de son dernier smartphone. Avec…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.