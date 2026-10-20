Sur ces six nouveautés annoncées par Google TV, une seule l’est vraiment

Google TV accueille désormais ses utilisateurs avec un écran plein format consacré à ses dernières améliorations. Six fonctions y défilent, de l’offre gratuite Freeplay aux retouches de photos signées Gemini. Leur date d’arrivée réelle rend la sélection beaucoup moins fraîche que ne le laisse croire l’étiquette d’octobre.

Allumer son téléviseur réserve parfois une surprise. L’écran d’accueil change, un menu se déplace, une option apparaît sans prévenir. Les plateformes de salon avancent par petites touches, rarement avec tambour et trompette. Chez Google, le rythme s’est accéléré depuis douze mois, au point que l’assistant Gemini est arrivé jusque sur les vieux Chromecast 4K. Reste à savoir si le public remarque vraiment ces ajouts, souvent nichés derrière un menu discret.

Depuis quelques jours, les possesseurs d’un Google TV Streamer tombent sur un panneau plein format au démarrage. Six vignettes y vantent les améliorations récentes du système, du divertissement gratuit aux images personnelles. Le même réflexe vaut sur mobile, où cinq fonctions dopées à l’intelligence artificielle ont rejoint l’application Photos à la rentrée. Tout l’enjeu consiste à réveiller des usages endormis.

Google TV rassemble sur un seul écran six fonctions arrivées entre janvier et août

Google TV diffuse ce panneau d’accueil sur son boîtier Streamer comme sur les téléviseurs compatibles. Au total, six entrées y figurent. Freeplay ouvre le bal avec ses films et séries à regarder sans abonnement, rejoint par plus de 60 chaînes supplémentaires. Arrivent ensuite le raccourci Watchlist, rangé sous l’icône de profil, la recherche vocale dans la galerie d’images, le mode Photo Remix capable de transformer un cliché en dessin ou en visuel façon anime, enfin les diaporamas animés de l’écran de veille.

La chronologie dégonfle l’effet d’annonce. En janvier, Google TV a reçu la recherche vocale de clichés, puis les diaporamas dynamiques sont apparus en avril. Côté films gratuits, le catalogue Freeplay s’est étoffé en août, tandis que le raccourci Watchlist date de la refonte d’interface déployée l’an dernier. Seul Photo Remix, la retouche assistée par Gemini, garde un parfum de nouveauté, et encore, les Américains y accèdent depuis plusieurs mois à titre expérimental. Le panneau tient donc plus de la piqûre de rappel que de l’annonce. Les téléspectateurs français, eux, n’ont toujours rien à récapituler, puisque l’offre gratuite reste limitée au marché américain.