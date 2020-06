Supprimer des fonctionnalités inutiles de Windows 10 viole le copyright, selon Microsoft

Envie de supprimer les fonctionnalités inutiles ou agaçantes de Windows 10 et d’en faire un outil accessible à tous ? Microsoft vient de déposer une plainte DCMA contre un membre de Github et son mod de Windows 10 « Nunjitsu OS » parce que la firme considère qu’il s’agit d’un viol de copyright.

Microsoft « adore Linux » – mais il ne faudrait pas oublier trop vite que Windows 10 reste un OS propriétaire, payant et fermé. Tout l’inverse des valeurs du monde libre. Ce qui peut prêter à certaines déconvenues, comme celle que vient de vivre le développeur de Ninjutsu OS. Dès les premières versions de Windows, des bidouilleurs de tout poils ont mis leurs mains dans le code pour adapter ce système à leurs besoins.

N’essayez pas d’améliorer Windows 10, c’est contraire à la licence

Le projet Ninjutsu OS pousse très loin cette personnalisation. Le but du projet st de transformer votre installation de Windows (il vous faut préalablement l’avoir installé et détenir une licence) en un outil de pentesting (test de pénétration système) particulièrement complet. Il comprend plus de 800 outils dédiés aux chercheurs et étudiants en sécurité. Néanmoins, le vrai sujet polémique de cette suite, selon Microsoft, n’est pas tant le risque qu’elle soit utilisée par des black hats.

Mais qu’elle tente d’améliorer Windows 10 en retirant des fonctionnalités. Nunjitsu OS liste en effet dans ses atouts la possibilité de « personnaliser Windows 10 au moyen de tweaks et optimisations puissants », ou encore « protéger votre vie privée avec des tweaks », « désactiver nombre de fonctionnalités agaçantes », « supprimer les composants Windows indésirables » et « retirer/désactiver nombre de programmes et services Windows ».

De quoi affoler le service juridique de Microsoft représenté par Business Software Alliance (BSA). Le projet a été mis en ligne sur GitHub le 6 juin mais le compte de l’éditeur a depuis été suspendu pour « viol de copyright ». Github a en effet exécuté une DCMA sur injonction de BSA : « BSA a déterminé que GitHub.com (spécifiquement du contenu rendu disponible par Github via le lien ci-dessous) donne accès à des informations sous copyright, non publiques et propriété de notre membre Microsoft ».

En fait ce que reprochent vraiment les juristes, c’est que la page du projet « permet de contourner des restrictions techniques du logiciel » ce qui viole selon eux la loi américaine sur le copyright. Les documents de la plainte ne mentionnent à aucun moment du contenu sous copyright copié illégalement. Ce qui peut sembler très paradoxal pour ce type de plainte. De son côté le développeur de Ninjutsu OS souligne qu’à aucun moment son projet ne viole les droits de Microsoft

Si sa page Github et tous les liens vers le projet sont désormais inaccessibles, ses comptes Twitter et Patreon sont, eux, toujours en ligne. Cette histoire aura au moins le mérite de rappeler que Linux est la seule vraie plateforme pour les amoureux du bidouillage et de la personnalisation système.

