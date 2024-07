Suivre un itinéraire avec sa montre connectée sera encore plus simple grâce à cette nouveauté

Google Maps sur Wear OS a subi un très léger changement qui rend la vie des utilisateurs beaucoup plus simple. En effet, désormais, les boutons de navigation sont mieux agencés et le texte éliminé. Cela n’a l’air de rien comme ça, mais cet ajustement permet une plus grande fluidité dans la navigation.

Naviguer sur Google Maps via sa montre connectée Wear OS peut-être pratique dans une ville qu’on ne connaît pas. Si l’interface de l’application est déjà simple, Google a jugé qu’elle pouvait l’être encore plus, comme le signale le site 9to5Google.

En effet, à l’ouverture de l’application, l’interface est désormais plus claire. Auparavant, nous avions deux tuiles, une pour l’adresse du domicile et une autre pour le travail. Ces fenêtres affichaient justement ces adresses, texte inutile que la firme de Mountain View a décidé de supprimer dans une prochaine mise à jour

Google Maps devient encore plus simple d’utilisation sur Wear OS

Le texte a disparu et les tuiles ont été remplacées par des cercles. Un pour l’adresse du domicile, un pour celui du travail et un dernier pour donner directement des indications vocales à la montre. Simple, efficace. Pourquoi avons-nous besoin de texte quand une icone se suffit à elle-même ?

Pour ceux qui veulent juste la carte, un onglet « maps » est aussi disponible. Il ouvre Google Maps, sans itinéraire ni indication. Certes, tout cela n’est qu’un ajustement, mais dans la rue en train de marcher, plus l’interface est simple, plus elle est facile à utiliser dans le feu de l’action. Plus encore, de nouvelles mini tuiles font leur apparition sur les cadrans, comme montrer un plan ou rechercher sur une carte. Pratique pour ceux qui l’utilisent très souvent sur leur montre.

Comme toujours, Google améliore son application Maps petit à petit. Aujourd’hui, difficile de s’en passer, même si des concurrents tentent de faire leur trou. Le plus important, Apple, a d’ailleurs frappé fort en rendant son application Plans accessible à tous, même sur Windows et Android. Un changement majeur pour le secteur qui devrait forcer Google à innover de plus en plus pour garder son statut d’incontournable.

Source : 9to5Google