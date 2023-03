Streaming : le piratage est si élevé dans ce pays que les États-Unis tirent la sonnette d’alarme

Dans un rapport publié par le Congrès américain, certains détenteurs de droits d'auteur se plaignent que 90 % des Irakiens piratent du contenu protégé. Une telle statistique soulève bien des questions.

Chaque année, le Congrès américain publie un rapport, le « Special 301 », qui détaille l’état de la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle. Les États-Unis sont parmi le plus gros exportateur mondial de produits audiovisuels : le sites de streaming illégaux et les DVD piratés représentent donc un gros manque à gagner. La liste des pays « à problème » établie par les députés étasuniens pointe spécifiquement un pays et ses habitants du doigt.

Selon certains témoignages recueillis par les rédacteurs du rapport, 90 % des Irakiens consultent fréquemment du contenu piraté, qu’il s’agisse d’événements sportifs ou de films et séries. Ce chiffre impressionnant est avancé par Miramax et BeIN Sports, toujours très actif lorsqu'il s'agit de bloquer des sites pirates. Torrent Freak rappelle pourtant que le piratage de contenu en ligne doit être particulièrement ardu dans un pays où la moitié de la population n’a pas accès à Internet. Et d’ajouter : « comme plus d’un tiers des Irakiens ont moins de 14 ans, un nombre considérable de pirates doivent également être assez jeunes ». Le problème de piratage est sans doute réel, mais dans quelles proportions ?

Les Etats-Unis pointent l'Irak du doigt en matière de piratage de contenu

Assez ironiquement, le problème du piratage en Irak est apparu sur le radar américain à cause des GI en poste dans le pays. Ils ont ainsi remarqué que le piratage en ligne, ou l’achat de DVD illégaux étaient courants et vraiment très abordables. Leurs témoignages sont-ils suffisants pour établir un tel chiffre ? Même les études pointant le Moyen-Orient comme un « centre névralgique du piratage » n’avancent jamais de statistiques concrètes.

Cela dit, même si les chiffres avancés par les plaignants étaient vrais, une chose reste sûre : il serait très compliqué de faire appliquer la loi concernant la propriété intellectuelle en Irak (ou en Algérie, qui est aussi citée comme un mauvais élève en la matière). D’une part, les autorités de ces pays ont d’autres priorités, et d’autre part, leurs relations diplomatiques avec les États-Unis ne sont pas forcément au beau fixe.

Source : Torrent Freak