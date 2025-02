Steam : si vous avez installé ce jeu, vous devriez réinitialiser votre PC à cause d’un malware

Valve a récemment contacté des utilisateurs de Steam pour les prévenir d’une possible infection par un malware via le jeu PirateFi, retiré de la plateforme fin février. La société recommande une réinitialisation complète des systèmes concernés.

Disponible du 6 au 10 février, PirateFi a été supprimé de Steam après que des fichiers suspects ont été détectés dans ses mises à jour. Dans un email envoyé aux joueurs ayant lancé le titre, Valve insiste sur la nécessité d’effectuer une analyse antivirus approfondie, voire de réinstaller le système d’exploitation. Bien que le jeu n’ait été accessible que quatre jours, les risques potentiels justifient cette prudence.

Malgré des critiques positives (88 % d’avis favorables), PirateFi présentait des signaux d’alerte : absence de traces numériques du développeur Seaworth Interactive et des rapports de bugs empêchant son exécution. Cet incident s’ajoute à une recrudescence de logiciels malveillants sur Steam, comme le récent cas de Cities Skylines 2.

Un titre éphémère, mais des conséquences sérieuses

Décrit comme un survival sim inspiré de Rust et Sea of Thieves, PirateFi proposait gratuitement de la construction de bases et et de l'exploration. Selon Gamalytic, environ 859 joueurs l’ont téléchargé, avec un pic de cinq connexions simultanées. Des chiffres modestes, limitant potentiellement l’ampleur des infections. On doute que beaucoup de joueurs français aient été impactés.

Valve ignore encore si le malware était présent dès le lancement ou introduit via une mise à jour. Quoi qu’il en soit, la rapidité de retrait du jeu illustre la vigilance accrue de la plateface face aux menaces. Les utilisateurs touchés doivent suivre les consignes de sécurité, même si les symptômes ne sont pas visibles.

Si l’impact reste circonscrit, cet épisode rappelle les risques liés aux titres de développeurs obscurs, malgré des apparences légitimes. Même s’il est évidemment regrettable de voir que Valve a laissé passer un tel malware, l’entreprise a fait beaucoup d’améliorations sur sa plateforme ces derniers mois, notamment en vous évitant désormais de jeter de l’argent par les fenêtres grâce à un petit changement, et en rendant disponible une application incontournable de Nvidia sur le Steam Deck.