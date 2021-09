Steam : jouer à un jeu avant la fin du téléchargement, ce sera bientôt possible

Steam pourrait bientôt se doter d'une fonctionnalité présente sur les consoles Playstation et Xbox depuis quelques années déjà : la possibilité de lancer un jeu avant la fin du téléchargement. C'est en tout cas ce que suggère un brevet déposé par Valve l'an dernier, et rendu public ce 21 septembre 2021.

Alors que Steam vient d'offrir un gros lifting à sa page des téléchargements, la plateforme gaming de Valve pourrait bien se doter prochainement d'une fonctionnalité présente sur les consoles Playstation et Xbox depuis quelques années maintenant : la possibilité de lancer un jeu avant la fin du téléchargement. En effet et pour l'instant, les joueurs PC sur Steam sont contraints d'attendre la fin de l'installation d'un titre avant de pouvoir y jouer.

Un processus qui peut s'avérer long et frustrant selon la qualité de la connexion Internet. Or, le créateur du site spécialisé SteamDB Pavel Djundik a repéré un brevet déposé par Valve en mars 2020 et rendu public ce mardi 21 septembre 2021. Il décrit un système de “jeu instantané” qui permettrait aux utilisateurs de commencer à jouer à un jeu quelques instants après le début du téléchargement.

À lire également : Steam Deck – une fuite dévoile le design de SteamOS 3 et le nouveau mode Big Picture

Steam veut permettre aux utilisateurs de profiter de leurs jeux plus rapidement

Pour ce faire, Valve utiliserait “un composant proxy du système de fichiers qui est configuré pour suivre les opérations de lecture effectuées par l'exécutable du jeu pendant une session de jeu“. Par extension, ce système permettrait donc “d'analyser les données d'accès pour générer des données utilisables par les machines clientes et mettre en œuvre diverses fonctions liées au jeu, y compris, mais sans s'y limiter, le jeu instantané”.

En d'autres termes, ce système prioriserait l'installation de certains fichiers (généralement les premiers niveaux d'un titre) pour permettre aux joueurs de lancer le jeu sans à avoir à attendre la finalisation du téléchargement. En outre, ce brevet mentionne également la suppression de blocs de données de jeu inutilisés pour libérer les ressources de la mémoire locale, ainsi que la préextraction locale des données de jeu pour réduire la latence en cours de partie.

Dernier point, ce système ne nécessiterait pas d'actions de la part des développeurs de jeux, son intégration étant géré exclusivement par Valve et Steam. Mais avant de remercier Steam pour cette fonctionnalité, il faudra patienter. Comme tout brevet, rien ne garantit à 100% que cette technologie voit le jour.

Source : Free Patents Online