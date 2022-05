Starlink : un utilisateur dépasse les 300 Mbits/s de débit, nouveau record battu

Starlink se démarque de plus en plus de la concurrence grâce à ses débits impressionnants. Ce week-end, un utilisateur américain a ainsi atteint 300 Mbit/s en téléchargement, ce qui constitue un nouveau record. Néanmoins, ce score a été enregistré dans une zone rurale à une heure de faible affluence.

L’année dernière, le débit médian de Starlink a dépassé pour la première fois les 100 Mbit/s. Ce score était alors la promesse d’un avenir encore plus radieux pour le service d’Internet par satellite, qui ne cesse de s’améliorer depuis cette période. En effet, les témoignages concernant de période de hauts débits se multiplient, et ce n’est pas DullKn1fe qui dira le contraire. Ce week-end, celui-ci a posté sur Reddit son débit pour le moins impressionnant, puisque celui-ci a dépassé les 300 Mbit/s.

Avec 301 Mbit/s plus précisément, DullKn1fe a donc établi un nouveau record de débit. L’utilisateur précise toutefois les conditions assez particulières qui lui ont permis d’atteindre ce chiffre. En outre, ce dernier habite dans un milieu particulièrement rural du Wisconsin, aux États-Unis. Qui plus est, il s’est connecté très tôt le matin, à une heure où les débits sont souvent plus généreux, car moins d’internautes sont connectés sur le service.

Sur le même sujet — Starlink : vous pouvez désormais emmener votre antenne partout où vous voulez, mais ce n’est pas gratuit

Starlink continue de battre des records de débit

Pour rappel, une étude menée au mois de mars avait montré que le plus haut débit obtenu aux États-Unis était de 299 Mbit/s. Toutefois, l’utilisateur en question affichait également un débit de 1,23 Mbit/s au plus bas, soulignant une nouvelle fois que le service est loin d’être consistant dans ses performances. Autre talon d’Achille, le début ascendant demande encore à être amélioré.

Ainsi, la connexion DullKn1fe affiche 20,5 Mbit/s par seconde en débit ascendant. Ce qui est loin d’éther catastrophique certes, mais qui mériterait tout de même une légère augmentation. Même constat du côté de la latence, qui atteint les 78 ms malgré les scores impressionnants du débit en téléchargement. À titre de comparaison, les utilisateurs français affichent une moyenne de 120 Mbit/s en 2022, ce qui reste mieux que l’Internet traditionnel.