Megaupload : l’un des auteurs se fait finalement arrêter, 11 ans après la fermeture du site

Plus d'une dizaine d'années après avoir mis la clé sous la porte, le site de téléchargement illégal Megaupload continue à faire parler de lui. Si Kim Dotcom, son principal instigateur, n'a toujours pas été extradé, c'est l'un de ses collaborateurs qui vient de se faire arrêter, alors qu'il avait réussi à se faire oublier pendant 11 ans.

Dans l'affaire Megaupload, le nom de Julius Bencko ne vous dit peut-être rien. Bien moins médiatisé que Kim Dotcom et certains de ses associés, l'homme avait pourtant un rôle important l'élaboration de la plateforme de téléchargement illégal. Il en était le graphiste et c'est à lui que l'on doit notamment le logo Megaupload, ainsi que la prise en charge du player Flash sur le site. Mais son rôle ne s'arrêtait pas là, puisqu'il détenait aussi des parts dans l'entreprise.

Bien que Julius Bencko avait réussi jusqu'à présent à passer entre les mailles du filet, les autorités viennent finalement de l'arrêter. L'homme s'est fait interpeller dans un hôtel de Prague et sera prochainement extradé aux États-Unis, où il devrait purger sa peine.

Le graphiste de Megaupload est arrêté à Prague, 11 ans après Kim Dotcom

Lorsqu'en janvier 2012, les autorités ont arrêté Kim Dotcom (libéré sous caution depuis) et ses comparses, Julius Bencko manquait à l'appel. Est-ce que son cas n'intéressait pas suffisamment les autorités à l'époque, ou avait-il simplement disparu de la circulation ? On l'ignore. Pourtant, il n'avait pas totalement disparu des radars : entre 2012 et 2013, on l'avait vu retweeter certains messages de l'affaire Megaupload. Et en 2014, il diffusait des vidéos sur YouTube dans lesquelles il montrait l'activité de sa nouvelle entreprise : la restauration de vieilles automobiles.

Mais depuis 2014, Julius Bencko s'était fait plus discret. Jusqu'à ce que la Justice s'intéresse de nouveau à son cas, lui qui semble avoir joué un rôle insoupçonné au sein de Megaupload . Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui, et c'est la police tchèque qui a finalement interpellé l'homme de 46 ans dans un hôtel de Prague. Selon la police, celui-ci était “armé de plusieurs couteaux”. Mais grâce à l'intervention de la police, il n'a opposé aucune résistance.

Julius Bencko était bien plus qu'un graphiste

Comment la Justice en est-elle venue à s'intéresser au cas de Julius Bencko ? Pour le comprendre, il faut revenir sur son rôle au sein du site Megaupload. Certes, en 2007, la correspondance de Julius Bencko montre qu'il a cherché des liens vers des téléchargements illégaux de série. Mais Pas de quoi faire tiquer la Justice.

En revanche, en consultant l'historique de ses paiements, les autorités ont fini par découvrir que Julius Bencko avait gagné plus d'un million de dollars sur la seule année 2010, grâce à ses activités au sein de Megaupload. En outre, il détenait 2,5% des parts de l'entreprise. Difficile d'imaginer que son travail concernait seulement la partie graphique du site.

Julius Bencko sera extradé aux États-Unis, où il purgera une peine de plusieurs années (on ignore encore pour le moment la durée exacte de son emprisonnement). À titre de comparaison, les deux anciens codeurs de Megaupload viennent d'être condamnés à 3 ans de prison par la justice néo-zélandaise.

Source : TorrentFreak