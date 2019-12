Star Wars 9 : L’Ascension de Skywalker sort au cinéma le 18 décembre 2019 et dans le cas où vous n’êtes pas sûr de pouvoir aller le visionner quelques jours après sa sortie, il existe des solutions pour éviter les spoilers grâce à des extensions disponibles pour les navigateurs web. Cela vous permettra de vous protéger et de garder la surprise lorsque vous aurez décidé d’aller le voir en salle. Nous passons en revu diverses solutions pour éviter de vous faire spoiler le film sur internet, Youtube ou encore sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook.

Nos navigateurs web peuvent s’avérer dangereux lorsque nous surfons sur la toile que ce soit sur les réseaux sociaux ou des sites d’informations. En effet, on peut très bien tomber par accident sur une information liée à un film que l’on aimerait voir, mais dont on aimerait pouvoir garder le secret complet sur l’intrigue. Heureusement, il existe des moyens pour se protéger. On va passer en revue diverses solutions et nous allons commencer avec Google Chrome, le navigateur web le plus répandu au monde.

Installez une extension pour ne pas vous faire spoiler Star Wars 9 sur Chrome

Force Block : the Star Wars spoiler blocker

Comme son nom l’indique, cette extension utilise la Force pour bloquer les informations liées à Star Wars en général. Bon c’est sans doute une manière de parler. Dans tous les cas, le script est très efficace et vous permettra de vous tenir loin de la saga intergalactique pour garder l’esprit vierge de tout spoiler indésirable. Nous l’avons testé et elle se montre redoutablement efficace en toute situation, ce qui permettra aux fans de surfer sur la toile en tout quiétude avant de voir le film : cliquez ici pour télécharger cette extension

Star Wars Spoiler Blocker

C’est le même principe que pour le précédent et le fonctionnement est tout aussi simple. En effet, les développeurs nous facilitent la tâche en ne mettant que des options qui soient très faciles, on peut couper l’extension ou la réactiver au grès de nos envies. Ce qui est particulièrement appréciable, c’est de pouvoir désactiver le bloqueur pour certaines pages uniquement ou de manière temporaire. Dans tous les cas, l’extension est efficace : cliquez ici pour la télécharger

Créer un filtre pour éviter les spoilers de Star Wars 9 sur Firefox

Hide Spoilers!

Celle-ci n’est pas dédiée à Star Wars mais permet de créer des filtres dans le cas où vous décidez de garder le secret sur plusieurs films ou œuvres. Il n’y a en effet pas que Star Wars dans la vie. Une extension qui est clairement à considérer pour tous les grands fans de cinéma ou de séries. Dans ce cas précis, naturellement, la configuration de l’extension va clairement vous prendre un peu de temps : cliquez ici pour télécharger cette extension

Comment bloquer les spoilers sur les réseaux sociaux

Facebook

Vous pensez que c’est plus dur d’éviter les spoilers sur Facebook ? Et bien non car il existe une super extension du nom de Facebook Purity qui va vous permettre de bloquer certains mots clés et les empêcher d’apparaître sur votre page d’accueil. Même pas besoin de vous désinscrire des fan pages ou d’unfollow vos amis fans. A noter qu’elle fonctionne sur la majeure partie des navigateurs web. Voici comment faire :

Rendez vous sur ce lien pour télécharger l’extension

Ouvrez Facebook dans votre navigateur et cliquez sur le logo Facebook Purity en haut à droite

en haut à droite Entrez lez mots clés que vous souhaitez filtrer puis cliquez sur « save and cancel »

Dans le même genre, on vous conseille aussi de tester l’extension Social Fixer for Facebook qui est disponible ici pour Chrome, Safari, Firefox et Opera.

Twitter

Pour Twitter, vous pouvez utiliser le logiciel (ou le site web) Tweetdeck qui reste l’un des meilleurs clients dédiés au réseau social à ce jour et permet, entre autres, de filtrer certains mots clés. Pour cela :

Rendez-vous sur le site web de Tweetdeck puis cliquez sur la roue dentelée en bas à gauche pour faire apparaître les paramètres

Sélectionnez l’option Settings puis Mute

Entrez ensuite les mots clés que vous souhaitez filtrer puis cliquez sur « Done »

Si vous ne souhaitez pas utiliser Tweetdeck, vous pouvez également utiliser l’extension Open Tweet Filter pour Chrome ou Larry Filter pour Chrome, Firefox ou Opera, qui vous permet de bloquer certains mots clés directement sur le site.

YouTube

Sur la plateforme de vidéos en ligne, il existe deux extensions qui vont vous permettre de filtrer les commentaires susceptibles de révéler des spoilers sur le neuvième volet de la saga Star Wars :

YouTube Comment Snob pour Firefox qui vous permet de filtrer les commentaires contenant certains mots clés ou l’ensemble des interventions des internautes.

No YouTube Comments pour Firefox qui, quant à lui, bloquera l’ensemble des commentaires.

Si vous utilisez Google Chrome, on vous invite à installer l’extension Hide YouTube Comments, qui fonctionne absolument de la même manière.