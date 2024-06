Spotify pourrait bientôt vous permettre de vous moquer des mauvais goûts musicaux de vos amis

Malgré tout le plaisir qu'il y a à créer des listes de lecture Spotify avec ses amis, il y a toujours eu un ingrédient manquant : la possibilité d’échanger sur ses goûts avec les autres membres.



Spotify prévoit d’ajouter une fonctionnalité de chat très attendue à son mode de liste de lecture partagée “Jam”. Des preuves de l'existence d'une option de chat de groupe dans l'application pour les Spotify Jams ont été récemment découvertes dans le code de la bêta de la plateforme par l'enquêteur @AssembleDebug.

Bien que la fonctionnalité de chat ne semble pas encore disponible, son existence dans la version bêta suggère que Spotify travaille à sa mise en œuvre dans un avenir proche. Pour ceux qui ne le savent pas, le mode Jam de Spotify permet à plusieurs utilisateurs de construire ensemble des listes de lecture en temps réel, chacun ayant la possibilité d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les titres. C'est un excellent moyen pour les groupes d'amis de construire la bande-son parfaite pour les sorties, les voyages et les fêtes.

Spotify va mettre un chat dans ses playlists

La seule pièce manquante est une fonction de chat intégrée pour accompagner l'édition collaborative des listes de lecture. Actuellement, si vous voulez échanger à votre ami parce qu'il a ajouté “Careless Whisper” à la playlist d'avant-match, vous devez quitter Spotify pour lui envoyer un message dans une autre application. Ce n'est pas idéal.

Après la prochaine mise à jour, vous pourrez garder les discussions et les mauvaises opinions musicales dans l'application, aux côtés de votre Jam. Plus besoin de passer d'une application à l'autre, il suffira de parler des choix musicaux de chacun au fur et à mesure qu'ils se présentent directement dans Spotify.

Bien sûr, le revers de la médaille, c'est que vos goûts douteux en matière de musique seront désormais soumis à un examen plus sévère. Mais cela fait partie du plaisir de créer des listes de lecture entre amis. D'après les rapports, la fonction de chat semble être encore à un stade de développement très précoce d'après le code de la version bêta. Les auditeurs de Spotify risquent donc de devoir tenir leur langue pendant plusieurs mois encore, jusqu'à ce que la mise à jour soit déployée à grande échelle.