SpaceX : les employés « prient » Elon Musk de continuer à se concentrer sur Twitter

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, les employés de SpaceX ont constaté que leurs conditions de travail se sont significativement améliorées, et ceux-ci espèrent que cette situation va continuer encore longtemps.

Cela fait quelques mois qu’Elon Musk a fait de Twitter sa priorité, délaissant un peu ses autres entreprises Tesla et SpaceX. Le milliardaire a dû sauver le réseau social de la faillite, mais cette situation tendue a finalement profité aux employés de ses autres sociétés.

En effet, les employés de SpaceX ont déclaré qu'ils étaient soulagés que le PDG Elon Musk se concentre sur Twitter, car cela a conduit à un environnement de travail plus calme, rapporte Bloomberg. Des anciens et actuels travailleurs de SpaceX ont déclaré à Bloomberg que le flux de travail de l'entreprise n'a pas souffert et que les lieux de travail présentent « un semblant de calme ».

SpaceX espère qu’Elon Musk va continuer à se concentrer sur Twitter

D’après des sources anonymes, les employés de SpaceX n’auraient pas besoin de l'attention de Musk tous les jours. Elon avait par exemple pour habitude d’ordonner des changements aléatoires en fonction de ses préférences, que ce soit une retouche esthétique sur une fusée, alors que celles-ci peuvent parfois durer plusieurs semaines.

Les périodes pendant lesquelles Musk est plus directement impliqué dans SpaceX auraient aussi souvent un impact sur le processus de recrutement, le dirigeant refusant d'approuver les candidats potentiels ou décrétant des pauses lorsqu'il estime que l'entreprise est déjà en sureffectif, selon le rapport. Maintenant qu’Elon Musk n’a plus le temps de superviser la moindre action des employés de son entreprise aéronautique, il semble que l’environnement et les conditions de travail se soient drastiquement améliorés.

Cependant, cela ne veut pas dire que les employés veulent voir Elon Musk partir. Au contraire, ceux-ci pensent que le rôle de Musk au sein de SpaceX est essentiel pour fixer les objectifs de l'entreprise, comme atteindre Mars et aider la NASA à envoyer à nouveau des hommes sur la lune. D’ailleurs, le milliardaire pense que sa fusée géante Starship décollera pour la première fois dès mars 2023.

