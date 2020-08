Sony Xperia 5 II : ces rendus dévoilent son design avec un détail surprenant

Sony devrait présenter le Xperia 5 II à l’occasion de l’IFA de Berlin en septembre. A quelques semaines de l’événement, le smartphone se montre au travers de rendus dévoilés par un accessoiriste. Sans surprise, il signe le retour du format 21:9 cinéma et est moins imposant que le Xperia 1 II.

Les smartphones de Sony ont ceci de particulier qu’ils sont bien plus longs que les modèles de la concurrence. Le constructeur reste fidèle au ratio 21:9 si singulier introduit depuis l’année dernière. Le Xperia 1 II lancé en mai 2020 est d’autant plus imposant qu’il arbore un écran d’une diagonale de 6,5 pouces. Si vous préférez un modèle plus compact reprenant les mêmes caractéristiques haut de gamme, le Sony Xperia 5 II devrait faire ses débuts à l’automne.

Si les fuites peuvent provenir de toutes sortes de sources, les accessoiristes sont souvent les premiers à dévoiler un rendu 3D des smartphones les plus attendus. Une coque de protection du Xperia 5 II vient de faire son apparition sur le site Alibaba. Les images nous offrent le premier aperçu de ce à quoi le smartphone pourrait ressembler.

Xperia 5 II : voici le premier aperçu de son design

Il reprend le même design que le Xpeia 1 II avec le même ratio 21:9. Le smartphone semble toutefois plus compact dans ses dimensions, à l’instar du Xperia 5 de l’année dernière. Ce n’est pas pour autant qu’il est fait pour les petites mains. Pour rappel, l’écran du Xperia 5 est d’une diagonale de 6,1 pouces. On est bien loin du format 5 pouces du Xperia XZ 2 compact, le dernier smartphone compact de Sony lancé il y a bientôt deux ans.

Le constructeur ne semble pas non plus s’être résolu à intégrer le compteur d'empreintes digitales sous l’écran. Comme vous pouvez le voir sur les images, le scanner d'empreintes est positionné sur la tranche latérale du Xperia 5 II. Le détail le plus surprenant se trouve à l’arrière. On retrouve en effet un triple capteur photo, mais il y a un problème. Si le Sony Xperia 5 II est se présente comme illustré ici, il n’aura pas de flash LED.

L’optique située entre les trois capteurs n’est autre que le module ToF 3D. Le flash et le capteur de luminosité ambiante sont censés se positionner en haut de l'emplacement dédié aux modules photos, comme vous pouvez le voir sur l’illustration des capteurs du Xperia 1 II ci-dessous.

Mais les rendus publiés par les accessoiristes présentes souvent des lacunes, avec des détails manquants. Il est impossible que le Xperia 5 II fasse l’impasse sur le flah LED. La configuration finale des capteurs à l’arrière devrat être très proches de celle du Sony Xperia 1 II. Pour le reste, le smartphone devrait se positionner sur le segment haut de gamme à l’instar du Xperia 5. Sous le capot, on retrouvera le SoC Snapdragon 865 accompagné d’un modem 5G. Le processeur devrait être épaulé par 8 Go de RAM et un stockage minimum de 128 Go.

Source : Gsmarena