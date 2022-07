Snapchat arrive enfin sur PC, mais pas pour tout le monde

Les fonctionnalités de Snapchat, telles que les snaps, les chats et les appels vidéo, vont débarquer sur les ordinateurs grâce à une nouvelle application Web. C'est la première fois que la société rend son service disponible au-delà des smartphones.

Snapchat s'étend enfin au-delà des smartphones. Snap vient d’annoncer que Snapchat sera désormais disponible sur le Web pour permettre aux utilisateurs d'envoyer des photos et de discuter avec leurs amis par le biais d'appels vidéo. L'application Web offre un grand nombre de fonctionnalités qui font de Snapchat l’une des applications de messagerie les plus populaires.

Elle garantira notamment une expérience de chat ininterrompue en vous permettant de commencer un chat sur votre smartphone, puis de poursuivre la conversation là où vous l'avez laissée sur votre PC. Snapchat pour le Web permettra aux utilisateurs de lancer et de recevoir des appels vidéo et vocaux, ainsi que d'envoyer des Snaps en mode texte. Des fonctions populaires comme Chat Reactions et Chat Reply sont disponibles dès le lancement, tandis que les Lenses seront disponibles un peu plus tard. Malheureusement, tous ne pourront pas en profiter.

La version PC de Snapchat ne sera disponible que pour les abonnés à Snapchat+

Dans son communiqué, la société a déclaré que la fonctionnalité sera exclusive aux abonnés de Snapchat+ à partir du 18 juillet et commencera à être déployée pour les abonnés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour rappel, Snap avait lancé Snapchat+, une version payante de l'application Snapchat, au prix de 3,99 dollars par mois. Lancée dans plusieurs marchés, elle était une étape majeure dans l’abandon de l’ancien modèle de revenus dépendant principalement de la publicité.

La société prévoit de mettre cette nouvelle fonctionnalité à la disposition de tous ses utilisateurs à l'avenir, selon son annonce, sans toutefois proposer de calendrier précis. Snapchat for Web offre à plus de 300 millions d'utilisateurs un nouveau moyen de se connecter au service, les fans de l’application devraient donc être ravis. Enfin, on sait que la version navigateur de Snapchat fonctionne avec Windows, MacOS et Chrome OS.