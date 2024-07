SMS et appels vocaux n’ont vraiment plus la cote auprès des Français, ces chiffres officiels le confirment

Le gendarme français des télécoms a publié de nouveaux chiffres sur les usages des Français au premier trimestre 2024. Selon les chiffres publiés, les SMS et les appels vocaux n’ont jamais été aussi peu utilisés, alors que la consommation de données mobile n’a jamais été aussi forte. En outre, la téléphonie fixe périclite rapidement. Des chiffres qui montrent l’importance des applications de messagerie et les réseaux sociaux.

À l’origine, l’usage d’un téléphone portable est simple : passer des appels vocaux en situation de mobilité. Ensuite, les utilisateurs ont adopté le SMS qui permet d’envoyer de courts messages à un autre téléphone. Puis les téléphones ont gagné en intelligence. Les écrans sont devenus plus grands. Et les systèmes d’exploitation se sont complexifiés. Jeux. Agenda. Mail. Et même un peu de photo. Puis, les smartphones sont arrivés. Et avec eux les applications qui permettent d’adapter l’usage du produit au besoin de chaque utilisateur.

Lire aussi – 1,4 million de données clients SFR ont fuité sur le Dark Web, les vôtres en font peut-être partie

Les réseaux sociaux et les messageries instantanées sont alors arrivés sur les smartphones. En apportant les GIF, les emojis, le partage d’éléments visuels, la messagerie vocale, les effets sur le texte, l’échange d’argent pour certaines d’entre elles et bien d’autres fonctions, les applications ont donc pris le pas sur le SMS et les appels devenus trop contraignants. Et ce malgré le fait que pratiquement tous les forfaits mobile les proposent aujourd’hui en « illimité » (il y a une limite en vérité, mais elle est difficile à atteindre pour un particulier).

Les SMS et les appels vocaux boudés par les Français

Avant la crise sanitaire de 2020, le SMS et les appels téléphoniques chutaient chaque année. Grâce au COVID, ils ont connu une forte période de croissance, parce que les Français devaient s’appeler pour prendre des nouvelles de leurs proches. Mais il s’agissait d’une anomalie. Depuis, la tendance est à nouveau à la baisse, comme le confirme l’ARCEP. Dans son dernier tableau de bord trimestriel, l’autorité confirme que le nombre moyen de minutes d’appels par Français a baissé de 3,8 % début 2024, un recul qui concerne notamment la téléphonie fixe. Mais la téléphonie mobile est également concernée. Le volume de minutes consommées en roaming baisse aussi, puisque les appels passent plus souvent par Internet. Il serait intéressant de savoir si la compatibilité des iPhone avec le protocole RCS changera cela.

Côté SMS, la baisse est encore plus flagrante. Début 2024, les Français ont échangé pratiquement 10 % de SMS en moins que début 2023. Une tendance qui dure depuis plus de 5 ans. La baisse est moins marquée en roaming. Et, à l’inverse des appels, le SMS n’a pas profité d’une hausse durant les confinements : le recul a même été plus important (jusqu’à 22 % en moins). Aujourd’hui les Français s’échangent en moyenne 103 SMS par mois, 3 heures et 30 minutes d’appel depuis un mobile et 57 minutes d’appel depuis une ligne fixe.

Les Français continuent de consommer de plus en plus de gigas !

L’évolution de la data sur mobile est évidemment complètement inversée. Le nombre de gigas consommés par les Français continue d’augmenter, notamment grâce aux réseaux sociaux et aux messageries instantanées qui remplacent donc les SMS et les appels. Mais pas uniquement : il y a aussi le streaming (audio et vidéo), le web, les applications professionnelles, etc. L’ARCEP note que la croissance est moins rapide début 2024 que début 2023. Un abonné français à un forfait mobile consomme en moyenne 16 Go de data chaque mois. Soit 1 Go de plus qu’il y a un an. Et les abonnements tels que ceux de Free Mobile favorisent l’augmentation du roaming mobile qui grimpe de 25 %.