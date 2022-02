Smartphones d’occasion : 1 Français sur 3 a déjà acheté un téléphone de seconde main

D'après le dernier baromètre de Recommerce sur le marché du mobile d'occasion, un Français sur 3 a déjà acheté un smartphone de seconde main. Par ailleurs, de plus en plus d'utilisateurs dans l'Hexagone sont séduits par l'idée de revendre ou donner leur smartphone d'occasion à une entreprise ou une association.

Chaque année, la société Recommerce, l'un des spécialistes des produits high-tech reconditionnés, publie son nouveau barème sur le marché du mobile d'occasion. Il faut dire que depuis plusieurs années maintenant, le marché de l'occasion et du reconditionné a le vent en poupe. Moins cher, plus écologique et respectueux de l'environnement, de plus en plus de Français se tourne vers les appareils de seconde main.

Plus précisément et si l'on en croit la dernière étude de Recommerce et de Kantar, 78% des sondés s'intéressent de plus à plus à la revente de leur smartphone à un reconditionneur comme Recommerce ou Back Market, ce dans l'optique de payer moins cher leur prochain smartphone. En revanche, les Français sont moins nombreux à agir pour des motivations écologiques (30%, en recul de 7 points par rapport au précédent baromètre). Toujours concernant la revente, les sondés se montrent toutefois prudents. En effet, seulement 27% des Français ont vendu leur smartphone en 2021. Plusieurs raisons motivent ceux qui ont préféré garder leur vieux smartphone :

35% veulent le garder comme téléphone de dépannage

26% pour le donner à un proche

24% par crainte de voir leurs données personnelles volées ou piratées

37% des Français ont déjà acheté un smartphone d'occasion

Pour ce qui est de l'achat de téléphones d'occasion, la pratique se démocratise petit à petit. 37% des Français ont déjà acheté un smartphone d'occasion auprès d'un professionnel ou d'un particulier, soit une augmentation de 11 points par rapport à 2020. Et cette tendance est en nette hausse chez les 16-34 ans, avec 44%. Une donnée étonnante surtout depuis l'ajout de la Commission Copie Privée sur les appareils reconditionnés.

“En 2021, nous estimons que le marché européen du smartphone d'occasion représente plus de 5 milliards d'euros. En France, le marché de l'occasion pèse 1,2 milliards d'euros dont 1 milliard d'euros pour le reconditionné qui a augmenté de 15% en un an. En 2021, 17% des smartphones vendus en France sont des téléphones reconditionnés, soit presque 1 téléphone sur 5 vendu pour environ 3 millions d'unités […] Si le réflexe d'acheter reconditionné s'installe un peu plus chaque année chez les consommateurs, le marché a encore une belle marge de progression en Europe et de beaux challenges à relever pour continuer à informer, rassurer, et ainsi démocratiser ce mode de consommation”, assure Pierre-Étienne Roinat, président et co-fondateur de Recommerce.