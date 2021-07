Le Xiaomi Mi 12 va profiter d’une mémoire LPDDR5X, grosses performances assurées

Le JEDEC, leader mondial dans le développement de normes pour l'industrie microélectronique mondiale, a annoncé la nouvelle norme JESD209-5B pour la mémoire de type LPDDR5X. Et selon une fuite, le Xiaomi Mi 12 sera doté de cette nouvelle spécification de mémoire.

Le Xiaomi Mi 12, qui est déjà considéré comme un vrai monstre de la marque chinoise alors même qu'il n'est pas encore sorti, se dévoile de plus en plus par rapport à ses futures caractéristiques. Après un écran 120 Hz LTPO, une recharge filaire de 120W ou encore un capteur photo de 200 MP, nous connaissons désormais la spécification de la mémoire du smartphone. Pour rappel, le puissant téléphone devrait sortir pour début décembre 2021.

Le Joint Electron Device Engineering Council, plus connu sous le nom de JEDEC, a récemment annoncé la publication de la norme JESD209-5B. Cette norme comprend à la fois une mise à jour de la LPDDR5, axée sur l'amélioration des performances, de la consommation et de la flexibilité ; et une nouvelle norme baptisée LPDDR5X, qui est une extension de la LPDDR5.

Le Mi 12 profiterait d'uune mémoire LPDDR5X et un processeur Snapdragon 898

La LPDDR5X présente trois changements principaux dont le débit qui passe de 6400 Mb/s à 8533 Mb/s. Et d'après un nouveau leak, le Xiaomi Mi 12 sera lancé avec la mémoire LPDDR5X. D'ailleurs, le Xiaomi Mi 12 utilisera également le processeur phare de dernière génération de Qualcomm, le Snapdragon 898 (nom provisoire). Si le Xiaomi Mi 12 utilise cette mémoire, il pourrait ainsi devenir le premier smartphone à utiliser la mémoire LPDDR5X et la marque serait l'un des premiers fabricants à inclure cette nouvelle vitesse dans ses smartphones.

En plus de la mise à niveau de la prise en charge de la mémoire, les performances du Snapdragon 898 seront également considérablement augmentées. De précédents rapports affirment que cette puce adoptera une architecture à quatre clusters de type 1+3+2+2 avec une fréquence de 3,09. Le processeur Snapdragon 898 apportera aussi des améliorations. La puce sera en effet fabriquée à l'aide du processeur 4 nm de Samsung et TSMC. La consommation d'énergie globale et la production de chaleur seront toutefois assez élevées. Avec un tel processeur et un capteur de 200 MP : une chose est sûre : le Xiaomi Mi 12 sera en passe de devenir LE flagship de l'année 2022.

Source : Gizchina