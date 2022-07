Galaxy S20 FE : le modèle 5G du smartphone Samsung est de retour à un bon prix

120 euros, c'est la réduction appliquée par Cdiscount pour l'achat du Galaxy S20 FE. Grâce à cette remise, le prix du modèle 5G du smartphone Samsung passe de 499 euros au lieu de 379 euros. On vous explique comment profiter du tarif réduit dans la suite de l'article.

Alors que le Galaxy S22 peut être obtenu à moins de 450 euros, un autre smartphone Samsung de la gamme Galaxy est en promotion sur le site Cdiscount.

Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le modèle 5G du Samsung Galaxy S20 FE proposé dans un coloris bleu est vendu par le site e-commerce français au prix de 379 euros au lieu de 499 euros. La réduction de 120 euros se fait grâce au bouton “Découvrez votre remise” visible sur la page produit Cdiscount.

Le Fan Edition du Samsung Galaxy S20 est un smartphone qui possède un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Le Galaxy S20 FE associé au bon plan Cdiscount embarque aussi un processeur Snapdragon 865, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0 et le système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'informations, il suffit de consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy S20 FE.