Siri : on sait quand sortira la nouvelle version plus intelligente de l’assistant personnel d’Apple

Siri, l'assistant vocal d'Apple, est sur le point de subir une transformation importante, mais les utilisateurs devront faire preuve de patience. Voici ce que l’on sait sur la date de sortie de la nouvelle version.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le géant de la technologie prévoit de lancer une version plus performante de Siri dans le cadre de son système d'intelligence artificielle Apple Intelligence. Si certaines fonctionnalités feront leur apparition cet automne, la mise à jour complète n'est pas attendue avant le printemps 2025.

La route vers un Siri plus intelligent commencerait cet automne. iOS 18 apportera des améliorations initiales, notamment une nouvelle interface utilisateur qui remplacera le cercle graphique habituel par un arc-en-ciel pulsant sur le bord de l'écran. En outre, l'intégration de ChatGPT et l'amélioration de la connaissance des produits pour l'assistance technique de base se profilent à l'horizon.

Siri sera plus intelligent dès 2025

Toutefois, la véritable révolution n’est prévue que pour 2025. Gurman indique que les développeurs pourront mettre la main sur une version bêta en janvier, et que la version publique suivra au printemps, dans le cadre d'iOS 18.4. Cette version améliorée de Siri promet de changer la donne, grâce à une intégration plus poussée avec les applications iOS et à une meilleure compréhension du contexte.

Imaginez que vous demandiez à Siri de retoucher une photo et de l'envoyer à un ami, le tout par le biais de commandes vocales. L'assistant sera également capable de comprendre ce qui se trouve sur l'écran de votre appareil, ce qui permettra des interactions plus intuitives basées sur le contexte. Ces avancées pourraient transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils Apple, en rendant les tâches plus fluides et plus efficaces.

Apple n'est pas seul dans cette course à l'armement des assistants d'IA. Amazon serait en train de travailler sur une version surpuissante d'Alexa, qui pourrait être lancée dès septembre 2024. Les rumeurs suggèrent d’ailleurs qu'Amazon pourrait facturer un abonnement mensuel pour l'accès à ces fonctions d'IA avancées.

Si le calendrier d'Apple peut sembler lointain, il s'aligne sur l'approche méthodique de l'entreprise en matière de déploiement de nouvelles fonctionnalités. Ce rythme mesuré permet d'effectuer des tests approfondis et de peaufiner les fonctionnalités, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale dès leur sortie.