Si votre Tesla dégage de la fumée pendant la recharge, c’est peut-être pour cette raison

Si vous possédez une Tesla et que vous voyez de la fumée blanche s'échapper de votre voiture alors qu'elle est branchée à une station Supercharger, ne vous affolez pas, il ne s'agit probablement pas d'un incendie.

Les véhicules Tesla sont parmi les voitures électriques les plus avancées et les plus efficaces du marché, puisqu’ils intègrent certains composants assez peu communs tels que des pompes à chaleur. Celles-ci sont des dispositifs qui transfèrent la chaleur d'un endroit à un autre, et elles aident les voitures Tesla à maintenir la température optimale de la batterie et le confort de l'habitacle par temps froid.

Cependant, les pompes à chaleur peuvent également produire un effet secondaire inattendu : de la vapeur. Lorsque la température extérieure est basse, de la glace peut s'accumuler sur le condenseur de la pompe à chaleur, situé sous le capot. Lorsque la voiture commence à charger et à réchauffer la batterie, la glace fond et se transforme alors en vapeur, qui peut s'échapper par les bouches d'aération et ressembler à de la fumée.

Votre Tesla ne prend pas feu, il s’agit juste de vapeur d’eau

Ce phénomène a semé la confusion et la panique chez certains propriétaires de Tesla, en particulier ceux qui découvrent la marque et ne sont pas familiarisés avec le système de pompe à chaleur. Certains propriétaires de Tesla ont appelé les pompiers ou les services d'urgence, pensant que leur voiture allait prendre feu.

Pour éviter les fausses alertes, Tesla a publié un avertissement à l'intention de ses clients, expliquant que la vapeur d'eau est normale et inoffensive par temps froid. L'entreprise conseille également aux propriétaires de Tesla de vérifier la source de la fumée avant d'appeler les secours et de rechercher d'autres signes d'incendie, tels que des flammes, des étincelles ou une odeur de brûlé.

Afin de sensibiliser le public et d'éviter les fausses alertes, les services d'urgence britanniques ont également produit une vidéo explicative montrant la différence entre la vapeur et la fumée dans les véhicules Tesla. La vidéo montre que la vapeur se dissipe rapidement et ne laisse aucun résidu, alors que la fumée persiste et laisse une trace. La prochaine fois que vous verrez une Tesla “fumer” pendant la recharge par temps froids, rappelez-vous donc qu’il ne s’agit peut-être que de la vapeur d’eau.