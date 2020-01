SFR propose Amazon Prime à 5,99€/mois sur toutes ses offres Internet et mobile. Les abonnés SFR pourront donc profiter de la livraison en un jour ouvré sur Amazon grâce au Prime, ainsi que du service de SVOD Amazon Prime Video.

SFR et RED By SFR propose désormais à leurs abonnés de souscrire à une nouvelle option payante : Amazon Prime. En échange de 5,99€/mois, les abonnés Internet et mobile de SFR et Red By SFR pourront donc profiter des avantages du statut Prime :

la livraison gratuite en un jour ouvré, le soir même dans certaines villes comme Paris ou Marseille

l’accès au catalogue d’Amazon Prime Music (2 millions de titres)

une solution de stockage sur le cloud via Amazon Drive

un large catalogue d’ouvrages pour la liseuse Kindle

l’accès à Twitch Prime, qui comprend notamment des jeux gratuits

et bien entendu, Amazon Prime Video, le service de SVOD du géant du web

Pour les aider à se décider, les abonnés SFR peuvent essayer le service gratuitement pendant 30 jours. Bien évidemment, le montant de l’abonnement est directement prélevé sur la facture téléphonique de l’utilisateur. Seul bémol, pour l’instant l’application Amazon Prime n’est disponible que sur les nouvelles Box 4K V3 de SFR. Pour les autres, il faudra se débrouiller pour profiter du service sur sa TV. TV Android connectée, Chromecast, consoles de salon (PS4 et Xbox One), les solutions ne manquent pas toutefois.

Notez toutefois que cette offre n’apporte aucune réduction par rapport aux prix proposés par Amazon. De fait, mis à part si vous voulez regroupez votre abonnement Amazon Prime sur votre facture téléphonique, il n’y a pas d’intérêts particuliers à souscrire à cette option. Mais quoiqu’il en soit, l’ajout d’Amazon Prime gonfle davantage l’offre Cinéma & séries de SFR. À l’heure actuelle, les abonnés peuvent souscrire à SFR Ciné/séries, à Amazon Prime, au Bouquet divertissement & découverte, à OCS, à Ciné+ et Canal+, à Netflix ou encore au Pass Cinéma, qui inclut toutes les chaînes de cinéma en option.

Source : SFR