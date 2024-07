Serait-ce l’interface de la Xbox portable tant attendue ?

Une interface qui pourrait ressembler à celle de la probable future Xbox portable a été dévoilée… sur l'écran d'un taxi autonome.

Le jeu vidéo s'invite de plus en plus dans l'habitacle de nos voitures. Tesla a notamment fait partie des constructeurs à pousser pour que les gamers y trouvent leur compte. Ce n'est donc pas si étonnant de voir qu'un leak important concernant Xbox provienne… de l'industrie automobile !

Dans une vidéo publiée par la chaîne YouTube Top Gear, Mate Rimac, PDG de Bugatti, présente l'intérieur d'une voiture électrique autonome baptisée Verne, pensée comme un taxi sans chauffeur. Les passages de ce véhicule pourront profiter d'un immense écran de bord de 43 pouces, qui pourra apparemment servir à jouer. Durant quelques secondes, nous pouvons en effet apercevoir une interface Xbox, que nous ne connaissons pas, sur l'espace d'affichage. Vous pouvez l'observer dans la capture d'écran ci-dessus, ou dans la vidéo en fin d'article (à partir de 8:59).

Une interface adaptée à une console portable ?

Proposer des jeux Xbox aux passagers d'un taxi autonome pour passer le temps sur de longs trajets peut être intéressant, mais c'est surtout l'interface qui nous intéresse ici. Celle-ci est très différente de ce que peut proposer Microsoft sur console ou PC, avec un système de grandes cartes pour afficher les jeux disponibles. L'UI semble particulièrement bien adaptée à l'écran de la voiture, mais pourrait aussi tout à fait faire l'affaire sur une console portable.

Et justement, on parle depuis un certain temps maintenant d'une première console portable Xbox à venir. Phil Spencer évoquait lui-même l'idée et analysait l'état du marché des consoles portables il y a peu. Il estimait alors qu'il y a des progrès à faire en matière d'interface logicielle. Il faut dire qu'à part le Steam Deck, l'UI est le point faible de bien ce genre d'appareils, qui misent sur une surcouche pour Windows pas toujours très bien optimisée. Nous l'avons constaté par exemple lors de notre test de la MSI Claw.

On peut tout à fait penser que l'interface aperçue sur l'écran de la Bugatti Verne pourrait aussi servir pour une Xbox portable, potentiellement dans une version un peu remaniée. Celle-ci nous semble en tout cas tout à fait adaptée à un petit écran et à la technologie tactile.