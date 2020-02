Sega adopte des matériaux recyclés et recyclables pour le packaging de ses jeux PC

Conscient que l’industrie du jeu vidéo a aussi son rôle à jouer dans l’écologie, Sega annonce que tous les packagings de ses jeux PC seront produits à partir de matériaux recyclés et recyclables. Le premier jeu à bénéficier de cette décision est l’édition spéciale de Total War : Rome II.

Si vous êtes joueur et collectionneur, vous avez certainement une belle ludothèque de jeux physiques (car le collectionneur apprécie l’objet autant que le produit). Que ce soit sur PC ou sur console, les boîtes sont en très grande majorité en plastique (d’anciennes consoles, comme les Gameboy ou la Super Nintendo, font figure d’exceptions). Ce matériau, que vous savez être issu des hydrocarbures, est de plus en plus écarté des procédés industriels. Mais le jeu vidéo n’a pas encore franchi le pas. Et les initiatives sont globalement assez rares.

En voici une, tout autant importante que symbolique : Sega a annoncé ce week-end sur Twitter que tous ses jeux PC physiques profiteront désormais de packaging en matériaux recyclés et recyclables. Fini donc les boîtes en plastique et vive le carton. Le premier jeu à profiter de cette nouvelle stratégie est Total War Rome II, développé par The Creative Assembly. Et plus précisément la version « Enemy at the Gates », qui inclut, outre le jeu de base, ses deux extensions « Hannibal at the Gates » et « Empire Devided ». L’annonce a été faite ce week-end sur les réseaux sociaux.

Des matériaux recyclés et recyclables

Le résultat semble très qualitatif. L’image qui accompagne cet article a été publiée avec l’annonce officielle de cette décision. Vous pouvez constater que le jeu, qui tient sur trois disques optiques, est rangé dans un triptyque qui dévoile un bel artwork quand il est déplié. Le manuel du jeu se trouve à gauche, tandis que les DVD sont rangés au centre et à droite. Le carton utilisé pour ce bel emballage est produit à partir de fibres 100 % recyclées. L’impression a été réalisée avec des encres végétales à eau. Le manuel est en papier recyclé. L’ensemble est entouré d’un film de protection recyclable.

C’est une très belle initiative prise par Sega. Et nous ne pouvons que louer cette prise de décision. Mais nous avons trois remarques à ce sujet. Première remarque : nous serions curieux de connaître le coût d’un tel packaging face à celui d’un pack en plastique plus classique. Il est très certainement plus élevé. D’abord parce qu’il faut acheter les matériaux. Ensuite parce qu’il faut les intégrer dans la chaîne de production. Seconde remarque : cette initiative se limite au PC. Pourquoi ? Parce que les jeux consoles ne sont pas prêts d’y passer, principalement pour une question de cohérence visuelle. Enfin, cette initiative s’apparente à un message marketing. À une époque où le jeu PC se dématérialise de plus en plus, les boîtes physiques se font de plus en plus rares. Mais cela ne veut pas dire que cette décision n’est pas importante. Et nous espérons qu’elle sera suivie par bien d’autres éditeurs.