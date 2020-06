SEAT MÓ eScooter : l’autonomie atteint 125 km dans la version finale

SEAT donne de nouvelles informations sur son scooter électrique eScooter. La marque donne les caractéristiques techniques de la version finale. Le groupe lance par ailleurs la marque SEAT MÓ pour les nouvelles mobilités.

Il y a quelques mois nous vous parlions des ambitions de Seat dans les nouvelles mobilités. Le constructeur publie ce 18 juin 2020 un nouveau communiqué de presse riche en annonces. La première concerne le nom du scooter, et la création d’une nouvelle gamme. SEAT lance ainsi MÓ pour rassembler ses véhicules « nouvelles mobilités électriques ». En plus du scooter dont nous vous avions déjà parlé, il y a une trottinette électrique.

SEAT détaille la fiche technique du MÓ eScooter 125. L’autonomie passe ainsi de 115 km à 125 km grâce à une batterie lithium-ion amovible de 5,6 W et son moteur d’une puissance de 9W. Le scooter peut rouler jusqu’à 95 km/h et grâce à son couple dynamique de 240 Nm il réalise le 0-50 km/h en seulement 3,9 secondes. Il s’agit selon la marque d’un équivalent 125 cm3. SEAT veut croire que, dans le cadre d’une utilisation classique, que ses utilisateurs n’auront à le charger qu’une fois par semaine.

Le eScooter 125 sera proposé en trois coloris mats : Daring Red, Dark Aluminium et Oxygen White. Le MÓ eScooter est destiné à un usage privé, mais la marque tease également déjà un autre modèle dédié au « motopartage ». L’autre produit de la gamme MÓ est on vous le disait une trottinette électrique, la SEAT MÓ eKickScooter 65. Comme son nom l’indique, l’appareil est doté d’une autonomie de 65 km grâce à sa batterie 551 Wh – avec une vitesse bridée à 20 km/h. Mais pourra gravir les rues avec des inclinaisons jusqu’à 20 degrés. Il se recharge en six heures sur secteur.

Ces nouvelles infos s’accompagnent de nouvelles images que nous vous proposons de découvrir dans la vidéo SEAT suivante. On ne sait en revanche toujours pas quand ni a quel prix SEAT compte proposer ces nouveaux véhicules.