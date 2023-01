Samsung veut porter son application TV Plus sur les télés d’autres marques

Samsung aurait entamé des discussions pour porter son application TV Plus sur les télévisions d’autres marques. L’une des marques avec qui Samsung aurait entamé des discussion est TCL. L’application TV Plus est un bouquet de chaînes gratuites financé par la publicité. L’offre compte 1800 chaînes, dont 500 ont été rajoutées seulement en 2022. Aujourd’hui TV Plus n’est disponible que sur les télévisions de Samsung.

Si vous avez une télévision Samsung de 2016 ou plus récente, vous avez certainement accès à Samsunt TV Plus, une application qui permet d’accéder gratuitement à de très nombreux programmes. Certes, vous pourriez y accéder autrement, notamment avec votre Box Internet. Mais l’idée de Samsung est d’agglomérer cette offre et de la rendre plus facile d’accès grâce à un moteur de recherche et une classification thématique. Cette application recense 1800 chaînes diffusées à travers le monde.

Lire aussi – IPTV : l’Arcom et les FAI unissent leurs forces pour mettre fin au piratage de contenus sportifs

Mais, évidemment, toutes ne sont pas accessibles partout. En France, vous en avez une centaine, seulement. Mais elles couvrent les grandes thématiques (sport, ciné, série, actualité, etc.). Parmi les chaînes disponibles en France, vous avec Euronews, Figaro Live, Reuters, ADN, MTV Classics, BBC Drama, Télévisa TeleNovelas, Xilam TV, Luxe TV, L’Équipe Live, les chaînes Vevo, Ciné Prime, Ciné Nanar, quelques chaînes de Rakuten TV et d’autres du bouquet Pluto TV. Le modèle économique est évidemment publicitaire. Cela vient donc en complément de la TNT et des offres de SVOD comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime.

Samsung négocie l'arrivée de TV Plus sur des télés d'autres marques

Aujourd’hui, pour profiter de TV Plus, vous devez avoir une télévision Samsung (notez qu’elle est aussi accessible sur le Play Store). Mais cela pourrait changer très prochainement. Nos confrères du site Lowpass, citant plusieurs « sources bien informées », affirme que l’application pourrait bien arriver sur des téléviseurs d’autres marques. En effet, Samsung aurait entamé des discussions avec ses concurrents pour préinstaller le bouquet gratuit sur leurs futurs modèles. Une marque est citée par la source de cette fuite : le constructeur chinois TCL.

TCL n’est pas une petite entreprise. Elle représente 13,9 % des ventes de télévisions dans le monde et se positionne à la quatrième place au niveau mondial (devant HiSense et derrière Samsung, LG et Sony). Réussir à signer un accord avec TCL serait donc une excellente nouvelle pour Samsung. Pour deux raisons. D’abord, parce que cela permettrait d’augmenter encore le nombre de consommateurs potentiels, le service étant financé par la publicité. Ensuite, cet accord permettrait à Samsung d’attirer plus de chaînes encore dans cette offre.

Source : Lowpass