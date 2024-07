Samsung va déployer Galaxy AI sur 200 millions d’appareils d’ici la fin de l’année, l’IA sera partout !

Lors de l'événement Galaxy Unpacked à Paris, Samsung a révélé que les fonctionnalités Galaxy AI seront déployées sur 200 millions d'appareils d'ici la fin de l'année 2024. Cette annonce marque une étape importante pour l'intégration de l'IA dans les produits de de ce fabricant coréen.

En début d’année, Samsung a présenté Galaxy AI avec le lancement du Galaxy S24. Quelques semaines plus tard, ces fonctionnalités alimentées par IA ont été étendues à d'autres appareils haut de gamme. Lors de l'événement Galaxy Unpacked de Paris, la société a annoncé que son intelligence artificielle serait disponible sur 200 millions d'appareils dans le monde d'ici la fin de 2024. Cela inclut non seulement les nouveaux Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Z Fold 6, les Galaxy Buds 3 et Galaxy Watch 7, mais aussi des appareils plus anciens grâce à des mises à jour logicielles.

Galaxy AI a été initialement lancé avec la mise à jour One UI 6.1, apportant des fonctionnalités d'IA à plusieurs téléphones et tablettes haut de gamme, y compris les séries Galaxy S, Galaxy Tab S et Galaxy Z. Samsung prévoit d'ajouter encore plus de fonctionnalités avec la mise à jour One UI 6.1.1, qui sera déployée prochainement pour les smartphones pliables compatibles et les téléphones de la série Galaxy S. Parmi les nouvelles fonctionnalités dévoilées figurent les suggestions de réponses alimentées par intelligence artificielle pour les applications de messagerie et l'outil Drawing Assist dans Samsung Notes, qui transforme des croquis approximatifs en images réalistes.

200 millions d'appareils Samsung seront équipés de Galaxy AI d'ici fin 2024

Samsung mise sur l'intelligence artificielle pour améliorer ses appareils. Avec le déploiement de Galaxy AI sur une vaste gamme de produits, la marque cherche à offrir des fonctionnalités intelligentes qui simplifient et enrichissent la vie quotidienne des utilisateurs. L'outil Drawing Assist, par exemple, permet aux utilisateurs de transformer facilement leurs idées en images précises, tandis que les suggestions de réponses automatiques rendent les communications plus fluides et rapides.

Le déploiement massif de Galaxy AI est une étape importante pour Samsung qui cherche à consolider sa position de leader dans le domaine de l'IA pour les smartphones. En intégrant ces technologies dans une variété de téléphones et d'appareils portables, l’entreprise offre une gamme de fonctions cohérentes et interconnectées à ses utilisateurs.