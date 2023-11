Protéger son smartphone contre les malwares : quelques gestes simples à adopter

Nos smartphones contiennent bien souvent toute notre vie, et voir leurs données subtilisées par un malware peut causer bien des tracas. Il est primordial de sécuriser son smartphone pour que nos identifiants, informations bancaires, photos, vidéos et fichiers sensibles restent protégés des acteurs malveillants. En respectant quelques règles, vous allez fortement réduire la probabilité de vous faire pirater. Et pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire, il est possible d’installer un antivirus pour se défendre contre les menaces.

Les smartphones sont la cible de menaces de plus en plus dangereuses. Les pirates ont recours à des techniques élaborées afin de subtiliser vos données, qu’ils peuvent ensuite revendre ou exploiter eux-mêmes. Vol d’identité, fraude bancaire, accès aux portefeuilles de cryptomonnaies… en cas d’attaque, les conséquences peuvent être désastreuses. Il y a pourtant quelques bonnes pratiques faciles à mettre en place dans le but de se protéger des malwares.

Pourquoi protéger son smartphone des menaces ?

Les virus et malwares ne se cantonnent pas qu’à nos ordinateurs : les smartphones sont de plus en plus visés par les logiciels malveillants. Étant donné qu’ils contiennent des informations privées et sensibles, il est important de se prémunir contre les menaces pour éviter que ses données ne tombent entre les mains d’un individu ou d’une organisation malveillante.

Les cybercriminels sont intéressés par un grand nombre d’éléments stockés sur votre smartphone, dont :

Vos comptes de messagerie et de réseaux sociaux

Vos fichiers multimédias (vidéos, photos…)

Toutes vos informations bancaires

Vos notes (si vous y indiquez vos mots de passe par exemple) et documents sensibles

L’historique de votre navigateur

Il ne s’agit que d’exemples non exhaustifs de ce à quoi peuvent accéder des pirates qui auraient réussi à infiltrer votre appareil mobile. Que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, voir toutes ces données être subtilisées vous expose à bien des problèmes.

Comment sécuriser son smartphone contre les malwares ?

Navigation web, téléchargement de fichiers ou d’applications, failles de sécurité, il existe plusieurs portes d’entrées vers votre smartphone pour les malwares et logiciels malveillants. En restant vigilant, en évitant certaines actions et en adoptant quelques gestes simples, il est possible d’esquiver la plupart des menaces. Voici trois astuces qui vont rendre l’usage de votre smartphone plus sécurisé.

Télécharger des applications sur le store officiel

Si vous êtes équipé d’un smartphone Android, vous disposez de nombreuses solutions pour télécharger et installer une application sur votre appareil. Une liberté bienvenue, mais qui a aussi une contrepartie : la sécurité ne peut pas être assurée en dehors des magasins d’applications officiels. Évitez donc de vous fournir en apps provenant de sources inconnues. Et même sur les magasins légitimes comme le Google Play Store, certaines applis peuvent passer entre les mailles du filet et héberger des malwares. Faites des recherches sur l’éditeur si vous n’êtes pas sûr du bien-fondé d’une app.

Bien gérer les autorisations

Android comme iOS permettent désormais de personnaliser et de gérer efficacement les autorisations accordées aux applications. De ce fait, vous pouvez bloquer l’accès à certains éléments de votre smartphone aux applications invasives si vous estimez qu’elles n’en ont pas besoin pour fonctionner correctement. Il est aussi conseillé de purement et simplement désinstaller les applications trop suspicieuses. Par exemple, une application lampe torche qui demande des autorisations pour accéder au microphone, aux contacts téléphoniques ou aux journaux d’appels doit vous mettre la puce à l’oreille. Supprimez les applis que vous n’utilisez plus : vous libérerez de l’espace de stockage et des ressources et limiterez les chances d’être espionné par une app inactive.

Scanner son smartphone avec un antimalware

Le danger vient de partout et même les utilisateurs les plus avertis peuvent parfois se faire piéger. C’est pourquoi il est recommandé de régulièrement faire analyser son smartphone par une solution de sécurité spécialisée capable de détecter des fichiers et processus qui n’ont rien à faire là. Logiciels espions ou voleurs d'identifiants d'authentification, chevaux de Troie bancaires et ransomwares peuvent être identifiés et supprimés de votre système par l’antimalware adéquat.

Bitdefender Mobile Security, une protection complète

Pour protéger votre smartphone Android ou votre iPhone, l’expert de la cybersécurité Bitdefender a développé une solution de défense spécialement pensée pour les appareils mobiles. Bitdefender Mobile Security offre une fonction d’analyse à la demande, qui s’active également lors de l'installation de toutes les applications, à la recherche de malwares. Cette suite de sécurité propose en outre une protection web avancée, composée entre autres de systèmes anti-phishing qui vont détecter et bloquer les pages frauduleuses pour vous protéger avant même que votre smartphone ne soit infecté.

Les utilisateurs équipés d’un mobile Android bénéficient par ailleurs d’une fonctionnalité exclusive : Bitdefender App Anomaly Detection. Celle-ci va étudier les agissements des applications, permettant la détection d’anomalies et la mise en œuvre d’une couche de protection en temps réel basée sur le comportement ce qui a permis à Bitdefender de bloquer bon nombre d’applications apparaissant jusqu’ici comme légitimes ! Les applications qui tentent de déjouer la détection régulière, en se mettant en sommeil juste après l’installation par exemple, sont ainsi empêchées de nuire lorsqu’elles se réveillent.

Bitdefender Mobile Security va aussi s’assurer que la sécurité de votre compte de messagerie électronique n'a pas été compromise. Si un attaquant accède à votre boite mail, il pourra ensuite s’en servir pour accéder à tous vos autres comptes. Le service délivre des options de localisation, verrouillage et réinitialisation de votre appareil à distance en cas de perte ou de vol, si bien que vos données ne pourront pas être exploitées si vous perdez l’accès physique à votre appareil.

Disponible pour iOS ou Android, l’abonnement coûte seulement 14,99 euros la première année, et inclut un VPN sécurisé avec 200 Mo de trafic par jour pour une navigation sûre et anonyme. Notez qu’une protection Android est aussi incluse dans la suite de sécurité Bitdefender Total Security, qui protège aussi vos appareils sous Windows ou votre Mac.

Et le mieux dans tout ça ? Bitdefender Mobile Security n’a aucun impact sur l’autonomie et les performances de votre smartphone ou tablette : l’essentiel du travail de protection a lieu dans le cloud, si bien que les ressources de votre appareil ne sont pas mises à contribution.

Cet article est une publication sponsorisée par Bitdefender.