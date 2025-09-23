Samsung prépare un retour attendu dans son appli Météo, les allergiques vont souffler

Samsung revient sur un choix controversé dans sa dernière mise à jour. Une fonction liée à la météo, pourtant très utilisée, pourrait refaire surface. Des éléments observés dans une version test donnent un avant-goût de ce changement.

Les mises à jour logicielles apportent souvent des nouveautés, mais elles font aussi parfois disparaître des fonctions pourtant jugées utiles. Certains choix suscitent des critiques, notamment quand ils touchent à des besoins concrets du quotidien. C’est par exemple ce qu’il s’est passé récemment sur les smartphones Pixel, où l’onglet “Favoris” de la fonction musicale En Écoute a été supprimé sans explication. Les utilisateurs n’ont pas tardé à réagir.

C’est justement ce qu’il s’est passé avec One UI 7, la surcouche logicielle de Samsung basée sur Android 15. Lors de son déploiement, la fonction de suivi du pollen avait disparu de l’application Météo intégrée. De nombreux utilisateurs s’en sont plaints sur les forums, notamment Reddit et le site officiel de la marque. Mais d’après Android Authority, cette fonctionnalité pourrait revenir très prochainement dans One UI 8.5. Une version de test en cours d’analyse montre des signes clairs de son retour.

Samsung réintègre le suivi du pollen dans son application Météo avec One UI 8.5

La version testée par plusieurs sites spécialisés affiche de nouveau une carte dédiée au pollen dans l’application Météo. Trois types sont concernés : les pollens d’arbres, de graminées et d’herbacées. Chacun est associé à un niveau de sévérité, de Aucun à Modéré. En appuyant sur l’un des éléments, l’utilisateur est redirigé vers Weather.com pour obtenir plus de détails. Cette méthode, déjà présente dans d’anciennes versions, avait disparu, obligeant les utilisateurs à chercher manuellement les données en bas de l’application.

Ce retour montre que Samsung semble à l’écoute des retours d’utilisateurs. Si le suivi du pollen n’est pas la fonction la plus visible, elle reste précieuse pour les personnes allergiques. D’autres ajustements visuels ont aussi été repérés dans cette version de test, notamment des boutons inspirés d’iOS. On ne sait pas encore si le suivi du pollen sera disponible partout, car cela dépend du partenariat avec Weather.com. Mais sa réintégration dans l’application indique que le fabricant cherche à rétablir certaines fonctions supprimées jugées utiles par ses utilisateurs.