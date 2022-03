Samsung : les nouvelles TV QLED affichent des couleurs parasites à l’image

Dans son test des dernières TV QLED de Samsung, le magazine allemand rapporte un problème d’affichage qui fait apparaître des artefacts désagréables à l’écran. Le problème serait dû à la structure en triangle des sous-pixels, plutôt que côte à côte comme c’est généralement le cas. La firme coréenne se défend en assurant que ses téléviseurs obtiennent de meilleurs contrastes et que le souci n’est que rarement visible.

Au CES 2021, Samsung a présenté ses toutes premières TV QLED, promettant alors une véritable révolution sur le marché. Cette nouvelle technologie de dalle combine en effet tous les bienfaits de l’OLED à ceux des boîtes quantiques afin d’obtenir une image plus saturée et lumineuse. Pour ce faire, les TV QLED diffèrent des autres modèles en un point bien précis : la structure de ses sous-pixels RVB. Là où une configuration classique place ces derniers côte à côte, les TV QLED de Samsung les positionnent en triangle.

Cette architecture, baptisée PenTile par le constructeur, partage les sous-pixels bleus et rouges entre deux sous-pixels verts. Bien qu’innovante, cette dernière semble être livrée avec un problème de taille. En effet, comme le montrent les tests du magazine allemand Heise, des artefacts verts apparaissent à l’écran, surtout lorsque l’image est fixe. On les trouve notamment autour des textes et des images, comme la croix de fermeture de fenêtre de Windows. Ils sont également présents en jeu, comme autour des bâtiments de Cyberpunk 2077.

Samsung se défend du problème d’affichage de ses TV QLED

Interrogé sur le sujet par FlatPanel, Samsung reconnaît l’existence de ces tâches parasites, précisant en outre que ces dernières sont également « visibles sur les écrans LCD et OLED classiques en utilisant la bande RGB ». Selon le constructeur, le souci apparaît lorsque l’écran est réglé à une forte luminosité ou à un contraste élevé. « Les écrans offrant de meilleures performances en matière de modulation de contraste, une gamme de couleurs plus large et un rapport de contraste plus élevé accentueront cet artefact », souligne la firme.

Ceci étant, Samsung estime que ce problème n’en est pas vraiment un. Le constructeur argumente ainsi en affirmant que les artefacts sont quasi invisibles lorsque l’image est en mouvement, ainsi que lorsque l’on se positionne à une distance raisonnable de l’écran, ce que semblent confirmer la plupart des tests. « Pour des couleurs réalistes et des performances HDR (cinéma et jeux), cet écran offrira l’expérience la plus élevée », conclut Samsung.

