Samsung lancerait sa plateforme d’échange de cryptomonnaies en 2023

Sous l'impulsion d'une nouvelle législation favorable au secteur des cryptomonnaies en Corée du Sud, Samsung est en train de concevoir son exchanger de cryptos. Elle serait lancée au premier semestre 2023. Samsung pourrait aussi développer sa propre cryptomonnaie.

Samsung s'apprête à prendre encore un peu plus le virage des cryptomonnaies. Le géant sud-coréen devrait lancer dans le courant du premier semestre 2023 sa propre plateforme d'échange de cryptomonnaies. Le projet est dans les mains des équipes de la division Samsung Securities, qui travaillent sur le développement d'un tel service, bien sûr basé sur la blockchain.

Si Samsung s'intéresse depuis un moment au secteur des cryptomonnaies, la politique de Yoon Suk-yeol, le nouveau président de la Corée du Sud depuis mai 2022, favorisant cette activité dans le pays, a motivé Samsung (et d'autres entreprises tech sud-coréennes) à accélérer leurs investissements. Le dirigeant encourage les sociétés et les particuliers à investir dans les cryptomonnaies, relevant même le revenu minimum imposable sur les gains en crypto pour inciter fiscalement les habitants à franchir le pas.

Samsung développe un exchanger de cryptomonnaies… et sa propre cryptomonnaie ?

C'est aussi le bon moment pour Samsung de lancer un exchanger crypto puisque l'ancienne administration sud-coréenne avait fait fermer des dizaines de plateformes en 2021 par l'intermédiaire d'une loi de régulation, qui a radicalement augmenté les pré-requis et obligations nécessaires pour ouvrir un tel service dans le pays. Samsung pourrait ainsi combler un vide laissé par la disparition soudaine de tous ces acteurs.

Dès 2019, la marque proposait un portefeuille crypto sécurisé sur ses modèles de smartphones haut de gamme. Plus récemment, la nouvelle version de Samsung Wallet était lancée, misant tout sur la sécurité et la blockchain. Et ce n'est pas tout puisqu'il se murmure que Samsung aurait même l'ambition de créer sa propre cryptomonnaie. On ne sait par contre pas si celle-ci sera prête pour le lancement de son exchanger.

Source : NewsPim